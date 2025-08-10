Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG

10/08

16:30

Timor Leste - Myanmar

FPT Play

10/08

19:30

U23 Australia - Philippines

FPT Play

COMMUNITY SHIELD CUP 2025

10/08
21:00

Liverpool - Crystal Palace

GIAO HỮU CÁC CLB 2025

10/08
21:00

Chelsea - AC Milan

10/08
22:30

Dortmund - Juventus

11/08
02:00

Barcelona - Como

Villarreal - Aston Villa

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 1

10/08
17:15

PEC Zwolle - Twente

10/08
19:30

 Ajax - Telstar

 AZ Alkmaar - Groningen

10/08
21:45

 Utrecht - Heracles

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1

10/08
23:00

 Famalicao - Santa Clara

11/08
02:30

 Moreirense - Alverca

 Braga - Tondela

SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM 2025

09/08

18:00

Thép Xanh Nam Định 2-3 Công An Hà Nội

FPT Play

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG

09/08

16:30

Campuchia 0-7 Thái Lan

FPT Play

09/08

19:30

Indonesia 0-7 Việt Nam 

FPT Play, VTV5

GIAO HỮU CÁC CLB 2025

09/08

18:45

MU 1-1 Fiorentina (pen 5-4)

09/08

21:00

Everton 0-1 AS Roma

Leeds 1-1 AC Milan

West Ham 1-1 Lille

09/08

22:00

Newcastle 0-2 Atletico Madrid

09/08

23:00

Arsenal 3-0 Athletic Bilbao

10/08

00:00

Marseille 3-1 Aston Villa

10/08

02:00

Palermo 0-3 Man City

