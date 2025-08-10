|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG
10/08
16:30
Timor Leste - Myanmar
FPT Play
10/08
19:30
U23 Australia - Philippines
FPT Play
COMMUNITY SHIELD CUP 2025
10/08
Liverpool - Crystal Palace
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
10/08
Chelsea - AC Milan
10/08
Dortmund - Juventus
11/08
Barcelona - Como
Villarreal - Aston Villa
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 1
10/08
PEC Zwolle - Twente
10/08
Ajax - Telstar
AZ Alkmaar - Groningen
10/08
Utrecht - Heracles
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1
10/08
Famalicao - Santa Clara
11/08
Moreirense - Alverca
Braga - Tondela
SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM 2025
09/08
18:00
Thép Xanh Nam Định 2-3 Công An Hà Nội
FPT Play
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG
09/08
16:30
Campuchia 0-7 Thái Lan
FPT Play
09/08
19:30
Indonesia 0-7 Việt Nam
FPT Play, VTV5
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
09/08
18:45
MU 1-1 Fiorentina (pen 5-4)
09/08
21:00
Everton 0-1 AS Roma
Leeds 1-1 AC Milan
West Ham 1-1 Lille
09/08
22:00
Newcastle 0-2 Atletico Madrid
09/08
23:00
Arsenal 3-0 Athletic Bilbao
10/08
00:00
Marseille 3-1 Aston Villa
10/08
02:00
Palermo 0-3 Man City
Highlights nữ Việt Nam 7-0 Indonesia