|
Kết quả bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – VÒNG 1/8
|
11/02
19:15
|
Công An Hà Nội - Tampines Rovers
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26
|
12/02
02:30
|
Crystal Palace - Burnley
|
FPT Play
|
Nottingham Forest - Wolverhampton
|
FPT Play
|
Aston Villa - Brighton
|
FPT Play
|
Manchester City - Fulham
|
FPT Play
|
12/02
03:15
|
Sunderland - Liverpool
|
FPT Play
|
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – BÁN KẾT
|
12/02
03:00
|
Ath.Bilbao - Sociedad
|
COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT
|
12/02
03:00
|
Bologna - Lazio
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT
|
12/02
02:45
|
Bayern Munich - RB Leipzig
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
12/02
02:45
|
Charlton - Stoke
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
11/02
17:00
|
Gangwon - Shanghai Port
|
Ulsan HD - Melbourne City
|
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 26
|
11/02
02:30
|
Chelsea 2-2 Leeds
|
FPT Play
|
Everton 1-2 Bournemouth
|
FPT Play
|
Tottenham 1-2 Newcastle
|
FPT Play
|
11/02
03:15
|
West Ham 1-1 Manchester Utd
|
FPT Play
|
COPPA ITALIA 2025/26 – TỨ KẾT
|
11/02
03:00
|
Napoli 1-1 Como (pen 6-7)
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT
|
11/02
02:45
|
Hertha Berlin 1-1 Freiburg (pen 4-5)
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
11/02
02:45
|
Leicester 3-4 Southampton
|
Oxford Utd 0-3 Norwich
|
11/02
03:00
|
Birmingham 0-0 West Brom
|
VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 3
|
11/02
07:30
|
Vitoria - Flamengo
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PHÂN HẠNG
|
10/02
17:00
|
S.Hiroshima 2-1 Johor DT
|
Vissel Kobe 2-0 FC Seoul
|
10/02
19:15
|
Chengdu Rongcheng 0-1 Buriram Utd
|
Shanghai Shenhua 0-2 Machida Zelvia
|
10/02
23:00
|
Tractor 0-2 Al Sadd
|
11/02
01:15
|
Al Ittihad 7-0 Al Garrafa