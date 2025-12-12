Trực tiếp bóng đá U22 Việt Nam vs U22 Malaysia, thuộc lượt trận cuối bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33, 16h hôm nay 11/12.
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay
|NGÀY
|GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
|Bóng đá nam
|12/12
|19:00
|U22 Indonesia
|U22 Myanmar
|VTV5, FPT Play
Lịch thi đấu Europa League 2025/26
|Ngày/Giờ
|Trận đấu
|12/12 – 03:00
|Brann 0–4 Fenerbahce
|12/12 – 03:00
|Freiburg 1–0 Salzburg
|12/12 – 03:00
|Celta Vigo 1–2 Bologna
|12/12 – 03:00
|Panathinaikos 0–0 Plzen
|12/12 – 03:00
|Lyon 2–1 Go Ahead Eagles
|12/12 – 03:00
|Steaua 4–3 Feyenoord
|12/12 – 03:00
|FC Basel 1–2 Aston Villa
|12/12 – 03:00
|FC Porto 2–1 Malmo
|12/12 – 03:00
|Celtic 0–1 Roma
|12/12 – 00:45
|Stuttgart 4–1 Maccabi Tel-Aviv
|12/12 – 00:45
|Sturm 0–1 Crvena Zvezda
|12/12 – 00:45
|Ludogorets 3–3 PAOK
|12/12 – 00:45
|Nice 0–1 Braga
|12/12 – 00:45
|Dinamo Zagreb 1–3 Betis
|12/12 – 00:45
|Ferencvaros 2–1 Rangers
|12/12 – 00:45
|Utrecht 1–2 Nottingham
|12/12 – 00:45
|Midtjylland 1–0 Genk
|12/12 – 00:45
|Young Boys 1–0 Lille
Lịch thi đấu Conferencen League 2025/26
|Ngày/Giờ
|Trận đấu
|12/12 – 03:00
|Rapid Wien 0–1 Omonia
|12/12 – 03:00
|Shelbourne 0–3 Crystal Palace
|12/12 – 03:00
|Rakow Czestochowa 1–0 Zrinjski
|12/12 – 03:00
|Lincoln 2–1 Sigma
|12/12 – 03:00
|KuPS 0–0 Lausanne
|12/12 – 03:00
|Lech Poznan 1–1 Mainz 05
|12/12 – 03:00
|Rijeka 3–0 Celje
|12/12 – 03:00
|Hamrun Spartans 0–2 Shakhtar
|12/12 – 03:00
|Aberdeen 0–1 Strasbourg
|12/12 – 00:45
|CS Universitatea Craiova 1–2 Sparta Praha
|12/12 – 00:45
|Samsunspor 1–2 AEK Athens
|12/12 – 00:45
|Skendija 2–0 Slovan
|12/12 – 00:45
|Jagiellonia 1–2 Rayo Vallecano
|12/12 – 00:45
|FC Noah 2–1 Legia
|12/12 – 00:45
|Drita 0–3 AZ Alkmaar
|12/12 – 00:45
|Breidablik 3–1 Shamrock Rovers
|12/12 – 00:45
|Hacken 1–1 AEK Larnaca
|12/12 – 00:45
|Fiorentina 2–1 Dinamo Kyiv
