Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33 hôm nay

NGÀY GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP Bóng đá nam

12/12 19:00 U22 Indonesia U22 Myanmar VTV5, FPT Play

Lịch thi đấu Europa League 2025/26

Ngày/Giờ Trận đấu 12/12 – 03:00 Brann 0–4 Fenerbahce 12/12 – 03:00 Freiburg 1–0 Salzburg 12/12 – 03:00 Celta Vigo 1–2 Bologna 12/12 – 03:00 Panathinaikos 0–0 Plzen 12/12 – 03:00 Lyon 2–1 Go Ahead Eagles 12/12 – 03:00 Steaua 4–3 Feyenoord 12/12 – 03:00 FC Basel 1–2 Aston Villa 12/12 – 03:00 FC Porto 2–1 Malmo 12/12 – 03:00 Celtic 0–1 Roma 12/12 – 00:45 Stuttgart 4–1 Maccabi Tel-Aviv 12/12 – 00:45 Sturm 0–1 Crvena Zvezda 12/12 – 00:45 Ludogorets 3–3 PAOK 12/12 – 00:45 Nice 0–1 Braga 12/12 – 00:45 Dinamo Zagreb 1–3 Betis 12/12 – 00:45 Ferencvaros 2–1 Rangers 12/12 – 00:45 Utrecht 1–2 Nottingham 12/12 – 00:45 Midtjylland 1–0 Genk 12/12 – 00:45 Young Boys 1–0 Lille

Lịch thi đấu Conferencen League 2025/26

Ngày/Giờ Trận đấu 12/12 – 03:00 Rapid Wien 0–1 Omonia 12/12 – 03:00 Shelbourne 0–3 Crystal Palace 12/12 – 03:00 Rakow Czestochowa 1–0 Zrinjski 12/12 – 03:00 Lincoln 2–1 Sigma 12/12 – 03:00 KuPS 0–0 Lausanne 12/12 – 03:00 Lech Poznan 1–1 Mainz 05 12/12 – 03:00 Rijeka 3–0 Celje 12/12 – 03:00 Hamrun Spartans 0–2 Shakhtar 12/12 – 03:00 Aberdeen 0–1 Strasbourg 12/12 – 00:45 CS Universitatea Craiova 1–2 Sparta Praha 12/12 – 00:45 Samsunspor 1–2 AEK Athens 12/12 – 00:45 Skendija 2–0 Slovan 12/12 – 00:45 Jagiellonia 1–2 Rayo Vallecano 12/12 – 00:45 FC Noah 2–1 Legia 12/12 – 00:45 Drita 0–3 AZ Alkmaar 12/12 – 00:45 Breidablik 3–1 Shamrock Rovers 12/12 – 00:45 Hacken 1–1 AEK Larnaca 12/12 – 00:45 Fiorentina 2–1 Dinamo Kyiv

