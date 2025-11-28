Theo kế hoạch ban đầu, U22 Việt Nam sẽ gặp U22 Lào ngày 4/12 và U22 Malaysia ngày 11/12 tại sân Tinsulanon (Songkhla). Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài gây thiệt hại nghiêm trọng đã buộc chủ nhà Thái Lan dời toàn bộ bảng B và 9 môn thi đấu khác lên Bangkok.

U22 Việt Nam gặp U22 Lào và U22 Malaysia ở vòng bảng - Ảnh: VFF

Lịch đấu cũng được điều chỉnh, với trận mở màn của U22 Việt Nam diễn ra sớm hơn một ngày, vào 3/12, trong khi lượt trận thứ hai giữ nguyên mốc 11/12. Các trận bán kết và chung kết sẽ lần lượt diễn ra vào ngày 15 và 18/12 trên sân Rajamangala.

Không chỉ thay đổi địa điểm, môn bóng đá nam SEA Games 33 chứng kiến biến động lớn khi Campuchia rút khỏi giải. Điều này khiến bảng A chỉ còn hai đội, buộc BTC điều chuyển U22 Singapore từ bảng C sang thế chỗ. Giải đấu vì thế còn 9 đội, chia thành 3 bảng: A gồm Thái Lan, Timor-Leste, Singapore; B gồm Việt Nam, Malaysia, Lào; C gồm Indonesia, Myanmar, Philippines.

Theo kế hoạch mới, U22 Việt Nam sẽ bay từ TP.HCM sang Bangkok vào sáng 1/12 để hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng.

Lịch thi đấu bóng đá Nam SEA Games 33