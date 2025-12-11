ĐT nữ Việt Nam khép lại vòng bảng SEA Games 33 bằng chiến thắng thuyết phục trước Myanmar, qua đó giành ngôi nhất bảng B và có nhánh đấu thuận lợi tại bán kết.
|Lịch thi đấu vòng bán kết bóng đá Nữ SEA Games 33
|Ngày - Giờ
|Cặp đấu
|Vòng
|Trực tiếp
|14/12 – 16:00
|Việt Nam vs Indonesia
|Bán kết 1
|14/12 – 18:30
|Thái Lan vs Philippines
|Bán kết 2
HLV Mai Đức Chung khẳng định tuyển nữ Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận bán kết với mục tiêu đánh bại Indonesia, vào chung kết SEA Games 33.
Đình Bắc một lần nữa toả sáng giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Malaysia và giành vé vào bán kết SEA Games 33.
