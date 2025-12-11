Lịch thi đấu vòng bán kết bóng đá Nữ SEA Games 33 
Ngày - Giờ Cặp đấu Vòng Trực tiếp
14/12 – 16:00 Việt Nam vs Indonesia Bán kết 1
14/12 – 18:30 Thái Lan vs Philippines Bán kết 2