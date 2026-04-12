Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI FUTSAL VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2026

12/04
17:00

Việt Nam vs Australia (Tranh hạng 3)

TV360

12/04
20:00

Thái Lan vs Indonesia (Chung kết)

TV360

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 18

12/04
18:00

Becamex TP. Hồ Chí Minh vs Ninh Bình

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

12/04
18:00

PVF-CAND vs Công an Hà Nội

FPT Play, TV 360

12/04
19:15

Hà Nội FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, TV 360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 32

12/04
20:00

 Crystal Palace - Newcastle

FPT Play

 Nottingham Forest - Aston Villa

FPT Play

 Sunderland - Tottenham

FPT Play

12/04
22:30

 Chelsea - Manchester City

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 31

12/04
19:00

 Osasuna - Real Betis

ON FOOTBALL

12/04
21:15

 Mallorca - Rayo Vallecano

ON FOOTBALL

12/04
23:30

 Celta Vigo - Real Oviedo

ON FOOTBALL

13/04
02:00

 Ath.Bilbao - Villarreal

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 32

12/04
17:30

 Genoa - Sassuolo

ON SPORTS +

12/04

20:00

 Parma - Napoli

ON SPORTS +

12/04
23:30

 Bologna - Lecce

ON SPORTS +

13/04
01:45

 Como - Inter Milan

ON SPORTS +

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 29

12/04
20:30

 Cologne - Werder Bremen

TV 360

12/04
22:30

 Stuttgart - Hamburg SV

TV 360

13/04
00:30

 Mainz - Freiburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 29

12/04
22:15

 Nice - Le Havre

ON SPORTS

 Toulouse - Lille

ON SPORTS NEWS

13/04
01:45

 Lyon - Lorient

ON SPORTS NEWS

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 18

11/04

18:00

Sông Lam Nghệ An 1-0 SHB Đà Nẵng

FPT Play, TV360

11/04

18:00

Hải Phòng 3-0 Công an TP. Hồ Chí Minh

FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

11/04

18:00

Thép Xanh Nam Định 1-2 Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 32

11/04

18:30

Arsenal 1-2 Bournemouth

FPT Play

11/04

21:00

Brentford 2-2 Everton

FPT Play

Burnley 0-2 Brighton

FPT Play

11/04

23:30

Liverpool 2-0 Fulham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 31

11/04

19:00

Sociedad 3-3 Alaves

ON FOOTBALL

11/04

21:15

Elche 1-0 Valencia

ON FOOTBALL

11/04

23:30

Barcelona 4-1 Espanyol

ON FOOTBALL

12/04

02:00

Sevilla 2-1 Atletico Madrid

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 32

11/04

20:00

Cagliari 1-0 Cremonese

Torino 2-1 Verona

11/04

23:00

AC Milan 0-3 Udinese

12/04

01:45

Atalanta 0-1 Juventus

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 29

11/04

20:30

Dortmund 0-1 Leverkusen

TV 360

Heidenheim 3-1 Union Berlin

TV 360

RB Leipzig 1-0 M’gladbach

TV 360

Wolfsburg 1-2 E.Frankfurt

TV 360

11/04

23:30

St. Pauli 0-5 Bayern Munich

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 29

12/04

00:00

Auxerre 0-0 Nantes

ON SPORTS NEWS

12/04

02:05

Rennes 2-1 Angers

ON SPORTS NEWS