Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
GIẢI FUTSAL VÔ ĐỊCH ĐÔNG NAM Á 2026
12/04
Việt Nam vs Australia (Tranh hạng 3)
TV360
12/04
Thái Lan vs Indonesia (Chung kết)
TV360
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 18
12/04
Becamex TP. Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
12/04
PVF-CAND vs Công an Hà Nội
FPT Play, TV 360
12/04
Hà Nội FC vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, TV 360
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 32
12/04
Crystal Palace - Newcastle
FPT Play
Nottingham Forest - Aston Villa
FPT Play
Sunderland - Tottenham
FPT Play
12/04
Chelsea - Manchester City
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 31
12/04
Osasuna - Real Betis
ON FOOTBALL
12/04
Mallorca - Rayo Vallecano
ON FOOTBALL
12/04
Celta Vigo - Real Oviedo
ON FOOTBALL
13/04
Ath.Bilbao - Villarreal
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 32
12/04
Genoa - Sassuolo
ON SPORTS +
12/04
20:00
Parma - Napoli
ON SPORTS +
12/04
Bologna - Lecce
ON SPORTS +
13/04
Como - Inter Milan
ON SPORTS +
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 29
12/04
Cologne - Werder Bremen
TV 360
12/04
Stuttgart - Hamburg SV
TV 360
13/04
Mainz - Freiburg
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 29
12/04
Nice - Le Havre
ON SPORTS
Toulouse - Lille
ON SPORTS NEWS
13/04
Lyon - Lorient
ON SPORTS NEWS
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 18
11/04
18:00
Sông Lam Nghệ An 1-0 SHB Đà Nẵng
FPT Play, TV360
11/04
|
Hải Phòng 3-0 Công an TP. Hồ Chí Minh
FPT Play, VTV7, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
11/04
|
Thép Xanh Nam Định 1-2 Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, TV360
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 32
11/04
18:30
Arsenal 1-2 Bournemouth
FPT Play
11/04
21:00
Brentford 2-2 Everton
FPT Play
Burnley 0-2 Brighton
FPT Play
11/04
23:30
Liverpool 2-0 Fulham
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 31
11/04
19:00
Sociedad 3-3 Alaves
ON FOOTBALL
11/04
|
Elche 1-0 Valencia
ON FOOTBALL
11/04
|
Barcelona 4-1 Espanyol
ON FOOTBALL
12/04
02:00
Sevilla 2-1 Atletico Madrid
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 32
11/04
20:00
Cagliari 1-0 Cremonese
Torino 2-1 Verona
11/04
|
AC Milan 0-3 Udinese
12/04
|
Atalanta 0-1 Juventus
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 29
11/04
20:30
Dortmund 0-1 Leverkusen
TV 360
Heidenheim 3-1 Union Berlin
TV 360
RB Leipzig 1-0 M’gladbach
TV 360
Wolfsburg 1-2 E.Frankfurt
TV 360
11/04
|
St. Pauli 0-5 Bayern Munich
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 29
12/04
00:00
Auxerre 0-0 Nantes
ON SPORTS NEWS
12/04
|
Rennes 2-1 Angers
ON SPORTS NEWS