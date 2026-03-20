Lịch thi đấu vòng tứ kết Europa League 2025/26 mới nhất
|LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI
|NGÀY - GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
|10/4 - 03:00
|FC Porto
|Nottingham Forest
|TV360
|SC Freiburg
|Celta Vigo
|TV360
|Bologna
|Aston Villa
|TV360
|Real Betis
|Braga
|TV360
|LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ
|17/4 - 03:00
|Nottingham Forest
|FC Porto
|TV360
|Celta Vigo
|SC Freiburg
|TV360
|Aston Villa
|Bologna
|TV360
|Braga
|Real Betis
|TV360
Europa League 2025/26 xác định tám đội tứ kết cùng bốn cặp đấu hấp dẫn, hứa hẹn những màn đại chiến căng thẳng.
Lượt về vòng 1/8 Europa League 2025/26 khép lại với nhiều bất ngờ, Aston Villa, Real Betis,... là hai trong số 8 đội giành vé đi tiếp.
Lượt đi vòng 1/8 Europa League khép lại với nhiều bất ngờ, khi không ít cặp đấu vẫn còn nguyên kịch tính trước trận lượt về.
Lịch thi đấu UEFA Europa League 2025/26: Cập nhật lịch thi đấu vòng 1/8 Europa League mùa giải 2025/26 mới nhất tại đây.