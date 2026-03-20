Lịch thi đấu vòng tứ kết Champions League 2025/26 mới nhất

LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI
NGÀY - GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP
8/4 - 03:00 Real Madrid Bayern Munich TV360
Sporting CP  Arsenal TV360
9/4 - 03:00 Barcelona Atletico Madrid TV360
PSG Liverpool TV360
LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ
15/4 - 03:00 Atletico Madrid Barcelona TV360
Liverpool PSG TV360
16/4 - 03:00 Bayern Munich Real Madrid TV360
Arsenal Sporting CP  TV360