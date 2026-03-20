Lịch thi đấu vòng tứ kết Champions League 2025/26 mới nhất
Lịch thi đấu vòng tứ kết Champions League 2025/26 mới nhất
|LỊCH THI ĐẤU LƯỢT ĐI
|NGÀY - GIỜ
|ĐỘI BÓNG
|TỶ SỐ
|ĐỘI BÓNG
|TRỰC TIẾP
|8/4 - 03:00
|Real Madrid
|Bayern Munich
|TV360
|Sporting CP
|Arsenal
|TV360
|9/4 - 03:00
|Barcelona
|Atletico Madrid
|TV360
|PSG
|Liverpool
|TV360
|LỊCH THI ĐẤU LƯỢT VỀ
|15/4 - 03:00
|Atletico Madrid
|Barcelona
|TV360
|Liverpool
|PSG
|TV360
|16/4 - 03:00
|Bayern Munich
|Real Madrid
|TV360
|Arsenal
|Sporting CP
|TV360
Dẫn Barca vào tứ kết Champions League, Lamine Yamal đánh bại Kylian Mbappe để giữ kỷ lục cầu thủ trẻ nhất chạm mốc 10 bàn thắng.
Champions League 2025/26 xác định 4 cặp tứ kết hấp dẫn, hứa hẹn những màn đại chiến đỉnh cao giữa các ông lớn châu Âu.
Thủ môn Courtois chấn thương nghỉ 1 tháng rưỡi, Real Madrid bất an bước vào derby với Atletico và tứ kết Champions League gặp Bayern Munich.
Europa League 2025/26 xác định tám đội tứ kết cùng bốn cặp đấu hấp dẫn, hứa hẹn những màn đại chiến căng thẳng.
Tottenham thắng nghẹt thở Atletico Madrid nhưng vẫn bị loại, khi đại diện Tây Ban Nha giành vé tứ kết Champions League sau hai lượt trận kịch tính.