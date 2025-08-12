NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG

12/08

19:30

Việt Nam - Thái Lan

FPT Play, VTV5

12/08

19:30

Indonesia - Campuchia

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI

12/08

23:00

FK Qarabag - Shkendija

13/08

00:00

AEP Paphos - Dinamo Kiev

FC Copenhagen - Malmo

Fenerbahce - Feyenoord

Viktoria Plzen - G.Rangers

13/08

00:30

Club Brugge - RB Salzburg

13/08

01:15

Ferencvarosi - Ludogorets Razgrad

Slovan Bratislava - Kairat Almaty

13/08

02:00

Benfica - Nice

Crvena Zvezda - Lech Poznan

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI

13/08

01:45

Shelbourne - Rijeka

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1

12/08
00:45

 Estoril 1-1 Estrela

12/08
02:45

 Porto 3-0 Vitoria Guimaraes

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 1

12/08
01:30

 Trabzonspor 1-0 Kocaelispor

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 4

12/08
00:00

 Odense 3-2 Randers

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 19

12/08
00:00

 Elfsborg 2-2 IFK Varnamo

 GAIS 0-1 IFK Goteborg

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 4

12/08
05:00

 Defensa y Justicia - Deportivo Riestra

VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19

12/08
06:00

 Juventude - Corinthians

VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 25

11/08
17:00

 Cerezo Osaka 3-1 Albirex Niigata

Highlights nữ Việt Nam 7-0 Indonesia