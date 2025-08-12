|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG
|
12/08
19:30
|
Việt Nam - Thái Lan
|
FPT Play, VTV5
|
12/08
19:30
|
Indonesia - Campuchia
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI
|
12/08
23:00
|
FK Qarabag - Shkendija
|
13/08
00:00
|
AEP Paphos - Dinamo Kiev
|
FC Copenhagen - Malmo
|
Fenerbahce - Feyenoord
|
Viktoria Plzen - G.Rangers
|
13/08
00:30
|
Club Brugge - RB Salzburg
|
13/08
01:15
|
Ferencvarosi - Ludogorets Razgrad
|
Slovan Bratislava - Kairat Almaty
|
13/08
02:00
|
Benfica - Nice
|
Crvena Zvezda - Lech Poznan
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 - VÒNG SƠ LOẠI
|
13/08
01:45
|
Shelbourne - Rijeka
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
12/08
|
Estoril 1-1 Estrela
|
12/08
|
Porto 3-0 Vitoria Guimaraes
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 1
|
12/08
|
Trabzonspor 1-0 Kocaelispor
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 4
|
12/08
|
Odense 3-2 Randers
|
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 19
|
12/08
|
Elfsborg 2-2 IFK Varnamo
|
GAIS 0-1 IFK Goteborg
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 4
|
12/08
|
Defensa y Justicia - Deportivo Riestra
|
VĐQG BRAZIL 2025/26 – VÒNG 19
|
12/08
|
Juventude - Corinthians
|
VĐQG NHẬT BẢN 2025 – VÒNG 25
|
11/08
|
Cerezo Osaka 3-1 Albirex Niigata
Highlights nữ Việt Nam 7-0 Indonesia