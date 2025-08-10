Chiếu lại màn ngược dòng lịch sử của bóng chuyền nữ Việt Nam trước Thái Lan
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam đã tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng lịch sử 3-2 để lần đầu đoạt chức vô địch SEA V.League.
Ảnh: Kiên Trung, BCVN
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ngược dòng hạ Thái Lan 3-2, dù để thua 2 set để lần đầu tiên đoạt chức vô địch giải bóng chuyền nữ SEA V.League, tối ngày 10/8/2025.
Sau 3 trận đấu tại vòng bảng, Đặng Thị Hồng của U21 Việt Nam là tay đập ghi nhiều điểm nhất tại giải bóng chuyền vô địch thế giới 2025.
U21 Việt Nam gây chấn động tại giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 khi quật ngã Canada và Serbia, thẳng tiến top 16 thế giới với kỷ lục set thắng 25-5 đầy ấn tượng.
U21 Việt Nam ghi dấu lịch sử khi đánh bại U21 Canada 3-1 để giành quyền vào vòng knock-out giải bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 ngay trong lần đầu tiên tham dự.