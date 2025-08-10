bong chuyen nu viet nam vs thai lan 3.jpg
Hai đội trưởng Thanh Thúy và Pimpichaya làm thủ tục trước trận chung kết
bong chuyen nu viet nam vs thai lan 2.jpg
Set 1, ĐT Việt Nam khởi đầu tốt nhưng đánh mất thế trận vì bắt bước một kém, để Thái Lan thắng 25-17
bong chuyen nu viet nam vs thai lan 1.jpg
Chachu-on gây ra nhiều khó khăn cho ĐT Việt Nam với những pha phát bóng khó chịu
bong chuyen nu viet nam vs thai lan.jpg
Bích Tuyền và Thanh Thúy giúp Việt Nam dẫn trước 5 điểm, nhưng lỗi liên tiếp tạo cơ hội cho đối thủ lật ngược, thắng sít sao 26-24.
bong chuyen nu viet nam 9.jpg
Nguyễn Thị Phương chơi nỗ lực trước Thái Lan
bong chuyen nu viet nam 1.jpg
Set 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt tung Vi Thị Như Quỳnh vào sân, cùng Bích Tuyền tỏa sáng, giúp Việt Nam thắng cách biệt 25-17, mở đầu cho màn lội ngược dòng khó tin
bong chuyen nu viet nam 7.jpg
Kể từ thời điểm này, các cô gái Thái Lan không còn là chính mình trước sự thăng hoa của đội chủ nhà
bong chuyen nu viet nam 8.jpg
Bích Thủy là một trong những VĐV chơi ổn định nhất của ĐT Việt Nam
bong chuyen nu viet nam 2.jpg
VĐV xuất sắc của Thái Lan là Chachu-on cũng mắc khá nhiều lỗi bước một trong các set 3, 4
bong chuyen nu viet nam 6.jpg
Lâm Oanh và Bích Thủy bùng nổ trong 3 set sau
bong chuyen nu viet nam 5.jpg
Set 4, Như Quỳnh tiếp tục san sẻ gánh nặng ghi điểm với Bích Tuyền, giúp đội nhà thắng 25-22, cân bằng tỷ số 2-2 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định
bong chuyen nu viet nam 4.jpg
Một pha chắn đôi Lâm Oanh và Bích Thủy trước cú đập của đối phương
cdv viet nam.jpg
CĐV tiếp lửa cho ĐT Việt Nam từ các khán đài Nhà thi đấu tỉnh Ninh Bình
cdv viet nam 2.jpg
bong chuyen nu viet nam 13.jpg
Thanh Thúy sau khoảng thời gian đầu bị tâm lý, cô thi đấu nỗ lực để san sẻ gánh nặng cho Bích Tuyền
bong chuyen nu viet nam.jpg
Set 5 quyết định, hai đội giằng co từng điểm. Khi tỷ số 14-14, Bích Tuyền tung cú đập quyết định, mang về chiến thắng nghẹt thở 16-14, giúp tuyển nữ Việt Nam đăng quang chặng 2 một cách đầy cảm xúc.
bich tuyen bong chuyen nu viet nam.jpg
Khoảnh khắc Bích Tuyền bùng nổ với cú đập bóng ghi điểm quyết định đem về chức vô địch lịch sử cho ĐT Việt Nam. Đối chuyền của ĐT Việt Nam cũng giành danh hiệu VĐV xuất sắc nhất trận trận chung kết khi ghi tới 45 điểm (42 điểm tấn công, 3 điểm chắn bóng)
bong chuyen nu viet nam 00.jpg
Khánh Đang, Bích Thủy cũng ăn mừng đầy cảm xúc

Ảnh: Kiên Trung, BCVN