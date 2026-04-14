Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

U17 ĐÔNG NAM Á 2026 - Bảng C

14/04
15:30

Brunei vs Campuchia

TV360

14/04
19:30

Singapore vs Australia

TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – TỨ KẾT LƯỢT VỀ

15/04

02:00

Atletico Madrid - Barcelona (2-0)

ON FOOTBALL

Liverpool - PSG (0-2)

TV 360

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 26&45

15/04

02:00

Portsmouth - Ipswich

Southampton - Blackburn

HẠNG 2 ITALIA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 31

15/04

00:00

Catanzaro - Modena

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

15/04

05:00

Cerro Porteno - Atletico Junior

Estudiantes LP - Cusco

Nacional Montevideo - D. Tolima

15/04

07:00

Boca Juniors - Barcelona

Bolivar - Deportivo La Guaira

15/04

09:00

LDU Quito - Mirassol

Universitario De - Coquimbo Unido

CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026 – TỨ KẾT

15/04

08:00

Cruz Azul - Los Angeles

15/04

10:30

Club America - Nashville

U17 ĐÔNG NAM Á 2026

13/04
15:30

U17 Việt Nam 4-0 U17 Malaysia

TV360

13/04
19:30

U17 Indonesia 4-0 U17 Timor Leste

TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 32

14/04
02:00

 Manchester Utd 1-2 Leeds

FPT Play

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 32

14/04
01:45

 Fiorentina 1-0 Lazio

ON SPORTS +

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 31

14/04
02:00

 Levante 1-0 Getafe

ON FOOTBALL

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 24

13/04
21:15

 Akron Togliatti 2-3 Dinamo Moscow

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 29

14/04
00:00

 Eyupspor 1-2 Samsunspor

 Rizespor 2-1 Gaziantep FK

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 14

14/04
02:30

 Defensa y Justicia - Talleres

 Sarmiento - Gimnasia La Plata

14/04
05:00

 Lanus - Banfield

14/04
07:30

 Velez Sarsfield - Central Cordoba SdE