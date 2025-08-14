|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
14/08
KuPS - FK Rigas Futbola Skola
14/08
Midtjylland - Fredrikstad
15/08
Wolfsberger AC (N) - PAOK Thessaloniki
Brann - BK Hacken
FC Noah - Lincoln Red Imps FC
15/08
Breidablik - HSK Zrinjski Mostar
15/08
Drita Gjilan (N) - FCSB
Maccabi Tel Aviv (N) - Hamrun Spartans
Shakhtar Donetsk (N) - Panathinaikos
Utrecht - Servette
15/08
Sporting Braga - CFR Cluj
15/08
Legia Warszawa - AEK Larnaca
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG
13/08
19:30
U23 Australia 9-0 Timor-Leste
FPT Play
13/08
19:30
Philippines 1-1 Myanmar
FPT Play
SIÊU CÚP CHÂU ÂU 2025
|
14/08
02:00
PSG 2-2 Tottenham (pen 4-3)
ON FOOTBALL
UEFA CONFERENCE LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
13/08
23:00
Istanbul Basaksehir 1-1 Viking
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – VÒNG 1/64
|
14/08
01:45
Barnsley 2-2 Fleetwood (pen 5-4)
Bolton 3-3 Sheffield Wed (pen 2-4)
Cheltenham 2-0 Exeter City
Huddersfield 2-2 Leicester (pen 3-2)
14/08
02:00
Birmingham 2-1 Sheffield Utd
CÚP QG NGA 2025/26 – VÒNG BẢNG
|
13/08
20:15
FC Orenburg 2-1 Akhmat Grozny
13/08
22:30
PFC Sochi 1-1 PFC Krylia Sovetov
14/08
00:45
Dynamo Moscow 0-4 FK Krasnodar
COPA LIBERTADORES 2025 – VÒNG 1/8
|
14/08
05:00
Cerro Porteno - Estudiantes
14/08
07:30
Flamengo - Internacional
CÚP QG ARGENTINA 2025 – VÒNG 1/8
|
14/08
05:30
Tucuman - Newells Old Boys
CÚP MỸ MỞ RỘNG 2025
|
14/08
06:30
Philadelphia Union - New York RB
Highlights nữ Việt Nam 1-0 Thái Lan