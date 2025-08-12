Lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Địa điểm
|Trực tiếp
|16/8
|16:30
|Thái Lan - Nhất bảng B
|Sân Lạch Tray, Hải Phòng
|FPT Play, VTV5
|19:30
|Việt Nam - Nhì bảng B
|Sân Lạch Tray, Hải Phòng
|FPT Play, VTV5
Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra đầy kịch tính. Phút 4, khung thành Việt Nam chao đảo khi cú treo bóng của đối thủ dội xà ngang. Bích Thùy nhanh chóng đáp trả bằng cú sút vọt xà và liên tiếp tạo cơ hội nguy hiểm.
Phút 36, Huỳnh Như khéo léo đi bóng rồi tạt chính xác để Thu Thảo dứt điểm một chạm, mở tỷ số 1-0. Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò giảm nhịp, kiểm soát bóng chắc chắn.
Thái Lan dồn lực tấn công nhưng không xuyên thủng được hàng thủ kiên cường của Việt Nam. Chiến thắng tối thiểu đưa tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng.
Đối thủ của Huỳnh Như và các đồng đội ở vòng bán kết là đội nhì bảng B, trong khi Thái Lan sẽ chạm trán đội nhất bảng đó.