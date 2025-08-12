Lịch thi đấu Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025

Ngày Giờ Trận đấu Địa điểm Trực tiếp 16/8 16:30 Thái Lan - Nhất bảng B Sân Lạch Tray, Hải Phòng FPT Play, VTV5 19:30 Việt Nam - Nhì bảng B Sân Lạch Tray, Hải Phòng FPT Play, VTV5

Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra đầy kịch tính. Phút 4, khung thành Việt Nam chao đảo khi cú treo bóng của đối thủ dội xà ngang. Bích Thùy nhanh chóng đáp trả bằng cú sút vọt xà và liên tiếp tạo cơ hội nguy hiểm.

Tuyển nữ Việt Nam duy trì mạch bất bại trước Thái Lan trong 10 năm qua - Ảnh: Anh Đức

Phút 36, Huỳnh Như khéo léo đi bóng rồi tạt chính xác để Thu Thảo dứt điểm một chạm, mở tỷ số 1-0. Sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung chỉ đạo các học trò giảm nhịp, kiểm soát bóng chắc chắn.

Thái Lan dồn lực tấn công nhưng không xuyên thủng được hàng thủ kiên cường của Việt Nam. Chiến thắng tối thiểu đưa tuyển nữ Việt Nam vào bán kết với ngôi đầu bảng.

Đối thủ của Huỳnh Như và các đồng đội ở vòng bán kết là đội nhì bảng B, trong khi Thái Lan sẽ chạm trán đội nhất bảng đó.