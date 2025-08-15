Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 1

15/08

19:15

Công an Hà Nội - Thể Công Viettel

FPT Play

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1

16/08

02:00

Liverpool - Bournemouth

K+SPORT 1

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1

16/08

00:00

Girona - Rayo Vallecano

SCTV 15

16/08

02:30

Villarreal - Real Oviedo

SCTV 15

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/32

15/08

23:00

Gutersloh - Union Berlin

SG Sonnenhof - Leverkusen

Saarbrucken - Magdeburg

16/08

01:45

Bielefeld - Werder Bremen

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1

16/08

01:45

Rennes - Marseille

ON FOOTBALL

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 2

16/08

01:00

Telstar - PEC Zwolle

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 5

16/08

01:30

Aldosivi - Belgrano

16/08

05:00

Instituto - Club Union

16/08

07:00

Racing Club - Tigre

VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 26

15/08

17:00

Anyang - Pohang Steelers

Jeju - Gangwon

VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 21

15/08

18:35

Shanghai Port - Henan

15/08

19:00

Yunnan Yukun - Wuhan

UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI

14/08  
22:00

KuPS 1-0 FK Rigas Futbola Skola

14/08  
23:00

Midtjylland 2-0 Fredrikstad

15/08  
00:00

Wolfsberger AC (N) 0-1 PAOK Thessaloniki

Brann 0-1 BK Hacken

FC Noah 0-0 Lincoln Red Imps FC

15/08  
00:30

Breidablik 1-2 HSK Zrinjski Mostar

15/08  
01:00

Drita Gjilan (N) 1-3 FCSB

Maccabi Tel Aviv (N) 3-1 Hamrun Spartans

Shakhtar Donetsk (N) 0-0 Panathinaikos

Utrecht 2-1 Servette

15/08  
01:30

Sporting Braga 2-0 CFR Cluj

15/08  
02:00

Legia Warszawa 2-1 AEK Larnaca

