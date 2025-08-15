|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 1
|
15/08
19:15
|
Công an Hà Nội - Thể Công Viettel
|
FPT Play
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 1
|
16/08
02:00
|
Liverpool - Bournemouth
|
K+SPORT 1
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
16/08
00:00
|
Girona - Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
16/08
02:30
|
Villarreal - Real Oviedo
|
SCTV 15
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/32
|
15/08
23:00
|
Gutersloh - Union Berlin
|
SG Sonnenhof - Leverkusen
|
Saarbrucken - Magdeburg
|
16/08
01:45
|
Bielefeld - Werder Bremen
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1
|
16/08
01:45
|
Rennes - Marseille
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 2
|
16/08
01:00
|
Telstar - PEC Zwolle
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 5
|
16/08
01:30
|
Aldosivi - Belgrano
|
16/08
05:00
|
Instituto - Club Union
|
16/08
07:00
|
Racing Club - Tigre
|
VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 26
|
15/08
17:00
|
Anyang - Pohang Steelers
|
Jeju - Gangwon
|
VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 21
|
15/08
18:35
|
Shanghai Port - Henan
|
15/08
19:00
|
Yunnan Yukun - Wuhan
|
|
UEFA EUROPA LEAGUE 2025/26 – VÒNG SƠ LOẠI
|
14/08
|
KuPS 1-0 FK Rigas Futbola Skola
|
14/08
|
Midtjylland 2-0 Fredrikstad
|
15/08
|
Wolfsberger AC (N) 0-1 PAOK Thessaloniki
|
Brann 0-1 BK Hacken
|
FC Noah 0-0 Lincoln Red Imps FC
|
15/08
|
Breidablik 1-2 HSK Zrinjski Mostar
|
15/08
|
Drita Gjilan (N) 1-3 FCSB
|
Maccabi Tel Aviv (N) 3-1 Hamrun Spartans
|
Shakhtar Donetsk (N) 0-0 Panathinaikos
|
Utrecht 2-1 Servette
|
15/08
|
Sporting Braga 2-0 CFR Cluj
|
15/08
|
Legia Warszawa 2-1 AEK Larnaca
