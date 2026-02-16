📅 LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
🏆 AFC Champions League – Lượt trận thứ 8
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|16/02/2026
|23:00
|Al Sharjah vs Nasaf Qarshi
|16/02/2026
|23:00
|Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
|17/02/2026
|01:15
|Al Hilal vs Al-Wahda
|17/02/2026
|01:15
|Al Shorta vs Al Duhail
|17/02/2026
|17:00
|FC Seoul vs Sanfrecce FC
|17/02/2026
|17:00
|Machida Zelvia vs Chengdu FC
|17/02/2026
|19:15
|Buriram Utd vs Shanghai Shenhua
|17/02/2026
|19:15
|JDT vs Vissel Kobe
|17/02/2026
|23:00
|Al Gharafa vs Tractor
|17/02/2026
|23:00
|Al Sadd vs Al-Ittihad
🏆 AFC Champions League Two - Vòng 1/8
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|17/02/2026
|23:00
|Al-Wasl vs Al Zawraa
🏆 FA Cup
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|17/02/2026
|02:30
|Macclesfield Town vs Brentford
🏆 Serie A – Vòng 25
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|17/02/2026
|02:45
|Cagliari vs Lecce
🏆 La Liga – Vòng 24
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|17/02/2026
|03:00
|Girona vs Barcelona
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 25
|
15/02
|
Udinese 1-2 Sassuolo
|
15/02
|
Cremonese 0-0 Genoa
|
Parma 2-1 Verona
|
16/02
|
Torino 1-2 Bologna
|
16/02
|
Napoli 2-2 AS Roma
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 24
|
15/02
|
Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao
|
15/02
|
Rayo Vallecano 3-0 Atletico Madrid
|
16/02
|
Levante 0-2 Valencia
|
16/02
|
Mallorca 1-2 Real Betis
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 22
|
15/02
|
Le Havre 2-1 Toulouse
|
15/02
|
Lorient 2-0 Angers
|
Metz 1-3 Auxerre
|
16/02
|
Lyon 2-0 Nice
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 22
|
15/02
|
Augsburg 1-0 Heidenheim
|
15/02
|
RB Leipzig 2-2 Wolfsburg
|
CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 1/16
|
15/02
|
Birmingham 1-1 Leeds (pen 2-4)
|
15/02
|
Grimsby Town 0-1 Wolverhampton
|
15/02
|
Oxford United 0-1 Sunderland
|
Stoke City 1-2 Fulham
|
15/02
|
Arsenal 4-0 Wigan