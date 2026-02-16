📅 LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY

🏆 AFC Champions League – Lượt trận thứ 8

Ngày Giờ Trận đấu
16/02/2026 23:00 Al Sharjah vs Nasaf Qarshi
16/02/2026 23:00 Al-Ahli vs Shabab Al Ahli
17/02/2026 01:15 Al Hilal vs Al-Wahda
17/02/2026 01:15 Al Shorta vs Al Duhail
17/02/2026 17:00 FC Seoul vs Sanfrecce FC
17/02/2026 17:00 Machida Zelvia vs Chengdu FC
17/02/2026 19:15 Buriram Utd vs Shanghai Shenhua
17/02/2026 19:15 JDT vs Vissel Kobe
17/02/2026 23:00 Al Gharafa vs Tractor
17/02/2026 23:00 Al Sadd vs Al-Ittihad

🏆 AFC Champions League Two - Vòng 1/8

Ngày Giờ Trận đấu
17/02/2026 23:00 Al-Wasl vs Al Zawraa

🏆 FA Cup

Ngày Giờ Trận đấu
17/02/2026 02:30 Macclesfield Town vs Brentford

🏆 Serie A – Vòng 25

Ngày Giờ Trận đấu
17/02/2026 02:45 Cagliari vs Lecce

🏆 La Liga – Vòng 24

Ngày Giờ Trận đấu
17/02/2026 03:00 Girona vs Barcelona

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 25

15/02
18:30

Udinese 1-2 Sassuolo

15/02
21:00

Cremonese 0-0 Genoa

Parma 2-1 Verona

16/02
00:00

Torino 1-2 Bologna

16/02
02:45

Napoli 2-2 AS Roma

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 24

15/02
20:00

Real Oviedo 1-2 Athletic Bilbao

15/02
22:15

Rayo Vallecano 3-0 Atletico Madrid

16/02
00:30

Levante 0-2 Valencia

16/02
03:00

Mallorca 1-2 Real Betis

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 22

15/02
21:00

Le Havre 2-1 Toulouse

15/02
23:15

Lorient 2-0 Angers

Metz 1-3 Auxerre

16/02
02:45

Lyon 2-0 Nice

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 22

15/02
21:30

Augsburg 1-0 Heidenheim

15/02
23:30

RB Leipzig 2-2 Wolfsburg

CÚP FA ANH 2025/26 – VÒNG 1/16

15/02
19:00

Birmingham 1-1 Leeds (pen 2-4)

15/02
20:30

Grimsby Town 0-1 Wolverhampton

15/02
21:00

Oxford United 0-1 Sunderland

Stoke City 1-2 Fulham

15/02
23:30

Arsenal 4-0 Wigan