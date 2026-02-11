Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 27
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|trận đấu
|trực tiếp
|21/02/2026 22:00:00
|Aston Villa - Leeds
|21/02/2026 22:00:00
|Brentford - Brighton
|21/02/2026 22:00:00
|Chelsea - Burnley
|22/02/2026 00:30:00
|West Ham - Bournemouth
|22/02/2026 03:00:00
|Manchester City - Newcastle
|22/02/2026 21:00:00
|Nottingham Forest - Liverpool
|22/02/2026 21:00:00
|Sunderland - Fulham
|22/02/2026 21:00:00
|Crystal Palace - Wolves
|22/02/2026 23:30:00
|Tottenham - Arsenal
|24/02/2026 03:00:00
|Everton - Manchester United
