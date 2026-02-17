LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

18/02

00:45

Galatasaray - Juventus

TV 360

18/02

03:00

AS Monaco - PSG

ON FOOTBALL

Benfica - Real Madrid

TV 360

Dortmund - Atalanta

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32

18/02

02:45

Bristol City - Wrexham

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

18/02

05:00

Carabobo - Huachipato

18/02

07:30

Liverpool Montevideo - Ind. Medellin

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 7

18/02

04:00

Alianza FC - Cucuta Deportivo

18/02

06:00

Jaguares de Cordoba - Ind. Santa Fe

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 10

17/02

15:00

Sydney FC - Auckland FC