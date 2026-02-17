Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
18/02
00:45
|
Galatasaray - Juventus
|
TV 360
|
18/02
03:00
|
AS Monaco - PSG
|
ON FOOTBALL
|
Benfica - Real Madrid
|
TV 360
|
Dortmund - Atalanta
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
18/02
02:45
|
Bristol City - Wrexham
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
18/02
05:00
|
Carabobo - Huachipato
|
18/02
07:30
|
Liverpool Montevideo - Ind. Medellin
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 7
|
18/02
04:00
|
Alianza FC - Cucuta Deportivo
|
18/02
06:00
|
Jaguares de Cordoba - Ind. Santa Fe
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 10
|
17/02
15:00
|
Sydney FC - Auckland FC
