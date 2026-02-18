LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – LƯỢT VỀ VÒNG 1/8

18/02

19:15

Tampines Rovers - Công An Hà Nội

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

19/02

00:45

FK Qarabag - Newcastle

ON FOOTBALL

19/02

03:00

Bodo Glimt - Inter Milan

ON FOOTBALL

Olympiacos - Leverkusen

TV 360

Club Brugge - Atletico Madrid

TV 360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 31

19/02

03:00

Wolverhampton - Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16

19/02

02:00

Levante - Villarreal

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

19/02

02:45

AC Milan - Como

ON SPORTS +

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

19/02

05:00

O Higgins - Bahia BA

19/02

07:30

Nacional Potosi - Botafogo

Barcelona SC - Argentinos Juniors

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

18/02

00:45

Galatasaray 5-2 Juventus

TV 360

18/02

03:00

AS Monaco 2-3 PSG

ON FOOTBALL

Benfica 0-1 Real Madrid

TV 360

Dortmund 2-0 Atalanta

ON SPORTS NEWS

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32

18/02

02:45

Bristol City 2-2 Wrexham

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

18/02

05:00

Carabobo - Huachipato

18/02

07:30

Liverpool Montevideo - Ind. Medellin

VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 7

18/02

04:00

Alianza FC - Cucuta Deportivo

18/02

06:00

Jaguares de Cordoba - Ind. Santa Fe

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 10

17/02

15:00

Sydney FC 1-1 Auckland FC