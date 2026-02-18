|
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – LƯỢT VỀ VÒNG 1/8
|
18/02
19:15
|
Tampines Rovers - Công An Hà Nội
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
19/02
00:45
|
FK Qarabag - Newcastle
|
ON FOOTBALL
|
19/02
03:00
|
Bodo Glimt - Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
Olympiacos - Leverkusen
|
TV 360
|
Club Brugge - Atletico Madrid
|
TV 360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 31
|
19/02
03:00
|
Wolverhampton - Arsenal
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16
|
19/02
02:00
|
Levante - Villarreal
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
19/02
02:45
|
AC Milan - Como
|
ON SPORTS +
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
19/02
05:00
|
O Higgins - Bahia BA
|
19/02
07:30
|
Nacional Potosi - Botafogo
|
Barcelona SC - Argentinos Juniors
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
18/02
00:45
|
Galatasaray 5-2 Juventus
|
TV 360
|
18/02
03:00
|
AS Monaco 2-3 PSG
|
ON FOOTBALL
|
Benfica 0-1 Real Madrid
|
TV 360
|
Dortmund 2-0 Atalanta
|
ON SPORTS NEWS
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
18/02
02:45
|
Bristol City 2-2 Wrexham
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
18/02
05:00
|
Carabobo - Huachipato
|
18/02
07:30
|
Liverpool Montevideo - Ind. Medellin
|
VĐQG COLOMBIA 2025/26 – VÒNG 7
|
18/02
04:00
|
Alianza FC - Cucuta Deportivo
|
18/02
06:00
|
Jaguares de Cordoba - Ind. Santa Fe
|
VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 10
|
17/02
15:00
|
Sydney FC 1-1 Auckland FC