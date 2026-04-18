Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 19
18/04
18:00
Ninh Bình - PVF-CAND
FPT Play, TV 360
18/04
18:00
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng
FPT Play, TV 360
U17 ĐÔNG NAM Á 2026 - Bảng B
18/04
15:30
U17 Thái Lan - U17 Lào
TV360
18/04
15:30
U17 Myanmar - U17 Philippines
TV360
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 33
18/04
18:30
Brentford - Fulham
FPT Play
18/04
21:00
Newcastle - Bournemouth
FPT Play
Leeds - Wolverhampton
FPT Play
18/04
23:30
Tottenham - Brighton
FPT Play
19/04
02:00
Chelsea - Manchester Utd
FPT Play
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – CHUNG KẾT
19/04
02:00
Atletico Madrid - Sociedad
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 33
18/04
20:00
Udinese - Parma
18/04
23:00
Napoli - Lazio
ON SPORTS +
19/04
01:45
Roma - Atalanta
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 30
18/04
20:30
Hoffenheim - Dortmund
TV 360
Leverkusen - Augsburg
TV 360
Union Berlin - Wolfsburg
TV 360
Werder Bremen - Hamburg
TV 360
18/04
23:30
Frankfurt - RB Leipzig
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 30
18/04
22:00
Lorient - Marseille
ON SPORTS
19/04
00:00
Angers - Le Havre
ON SPORTS NEWS
19/04
02:05
Lille - Nice
ON SPORTS NEWS
GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026
19/04
00:00
Toronto - Austin
19/04
01:30
Montreal - New York RB
19/04
03:30
Colorado Rapids - Inter Miami
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 19
17/04
Hà Nội FC 4-2 Becamex TPHCM
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
U17 ĐÔNG NAM Á 2026 - Bảng C
17/04
U17 Australia 2-0 U17 Campuchia
TV360
17/04
U17 Singapore 5-0 U17 Brunei
TV360
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 33
17/04
Sassuolo 2-1 Como
ON SPORTS +
18/04
Inter Milan 3-0 Cagliari
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 30
18/04
St. Pauli 1-1 Cologne
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 30
18/04
Lens - Toulouse
ON SPORTS NEWS
VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 3
18/04
Degerfors 0-1 Elfsborg
Djurgardens 0-1 Malmo
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 27
18/04
Brondby 6-0 Sonderjyske
VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 25
17/04
Rostov 0-1 Sochi
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 30
18/04
Rio Ave 2-2 AVS Futebol SAD