Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 19

18/04

18:00

Ninh Bình - PVF-CAND

FPT Play, TV 360

18/04

18:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Hải Phòng

FPT Play, TV 360

U17 ĐÔNG NAM Á 2026 - Bảng B

18/04

15:30

U17 Thái Lan - U17 Lào

TV360

18/04

15:30

U17 Myanmar - U17 Philippines

TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 33

18/04

18:30

Brentford - Fulham

FPT Play

18/04

21:00

Newcastle - Bournemouth

FPT Play

Leeds - Wolverhampton

FPT Play

18/04

23:30

Tottenham - Brighton

FPT Play

19/04

02:00

Chelsea - Manchester Utd

FPT Play

CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – CHUNG KẾT

19/04

02:00

Atletico Madrid - Sociedad

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 33

18/04

20:00

Udinese - Parma

18/04

23:00

Napoli - Lazio

ON SPORTS +

19/04

01:45

Roma - Atalanta

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 30

18/04

20:30

Hoffenheim - Dortmund

TV 360

Leverkusen - Augsburg

TV 360

Union Berlin - Wolfsburg

TV 360

Werder Bremen - Hamburg

TV 360

18/04

23:30

Frankfurt - RB Leipzig

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 30

18/04

22:00

Lorient - Marseille

ON SPORTS

19/04

00:00

Angers - Le Havre

ON SPORTS NEWS

19/04

02:05

Lille - Nice

ON SPORTS NEWS

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

19/04

00:00

Toronto - Austin

19/04

01:30

Montreal - New York RB

19/04

03:30

Colorado Rapids - Inter Miami

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 19

 17/04
19:15

Hà Nội FC 4-2 Becamex TPHCM

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

U17 ĐÔNG NAM Á 2026 - Bảng C

17/04
15:30

U17 Australia 2-0 U17 Campuchia

TV360

17/04
15:30

U17 Singapore 5-0 U17 Brunei

TV360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 33

17/04 
 23:30

Sassuolo 2-1 Como

ON SPORTS +

18/04  
01:45

Inter Milan 3-0 Cagliari

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 30

18/04  
01:30

St. Pauli 1-1 Cologne

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 30

18/04  
01:45

Lens - Toulouse

ON SPORTS NEWS

VĐQG THỤY ĐIỂN 2025/26 – VÒNG 3

18/04  
00:00

Degerfors 0-1 Elfsborg

Djurgardens 0-1 Malmo

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 27

18/04  
00:00

Brondby 6-0 Sonderjyske

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 25

17/04  
23:30

Rostov 0-1 Sochi

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 30

18/04 
 02:45

Rio Ave 2-2 AVS Futebol SAD