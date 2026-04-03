Giải vô địch futsal Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 12/4 tại Nhà thi đấu Nonthaburi (Thái Lan), với sự góp mặt của 8 đội tuyển chia làm hai bảng.

Bảng A quy tụ chủ nhà Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Timor-Leste, trong khi bảng B gồm Indonesia, Australia, Malaysia và Brunei. Các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt từ ngày 6 đến 8/4 để chọn ra hai đội đứng đầu mỗi bảng vào bán kết diễn ra ngày 10/4.

Theo lịch thi đấu, tuyển futsal Việt Nam lần lượt gặp Myanmar (6/4), Timor-Leste (7/4) và Thái Lan (8/4). Trận đấu với chủ nhà được xem là “chung kết sớm” của bảng A.

Với thể thức quen thuộc và lịch thi đấu dày, giải đấu hứa hẹn sẽ rất cạnh tranh, nơi tuyển Việt Nam đặt mục tiêu tiến sâu và cạnh tranh ngôi vô địch.