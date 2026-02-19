LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY

AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – LƯỢT VỀ VÒNG 1/8

18/02

19:15

Tampines Rovers 3-1 Công An Hà Nội

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF

19/02

00:45

FK Qarabag 1-6 Newcastle

ON FOOTBALL

19/02

03:00

Bodo Glimt 3-1 Inter Milan

ON FOOTBALL

Olympiacos 0-2 Leverkusen

TV 360

Club Brugge 3-3 Atletico Madrid

TV 360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 31

19/02

03:00

Wolverhampton 2-2 Arsenal

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16

19/02

02:00

Levante 0-1 Villarreal

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24

19/02

02:45

AC Milan 1-1 Como

ON SPORTS +

COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI

19/02

05:00

O Higgins - Bahia BA

19/02

07:30

Nacional Potosi - Botafogo

Barcelona SC - Argentinos Juniors