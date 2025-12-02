Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14

03/12

02:30

Bournemouth - Everton

K+ACTION

Fulham - Manchester City

K+SPORT 1

03/12

03:15

Newcastle - Tottenham

K+SPORT 2

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19

03/12

03:00

Barcelona - Atletico Madrid

SCTV 15

COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8

03/12

03:00

Juventus - Udinese

CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/8

03/12

00:00

Hertha Berlin - Kaiserslautern

M’gladbach - St. Pauli

03/12

03:00

Dortmund - Leverkusen

RB Leipzig - Magdeburg

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 6

03/12

02:45

Blackburn - Ipswich

VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 37

03/12

05:00

Vasco da Gama - Mirassol

03/12

07:30

Gremio - Fluminense

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14

02/12
03:00

 Rayo Vallecano 1-1 Valencia

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13

02/12
02:45

 Bologna 1-3 Cremonese

ON FOOTBALL

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 17

02/12
01:00

 Brondby 1-3 Fredericia

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 12

02/12
03:15

 Arouca 0-4 Braga

VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 14

02/12
00:00

 Samsunspor 1-1 Alanyaspor

 Fenerbahce 1-1 Galatasaray

VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 14

01/12
23:30

 Sochi 0-0 Makhachkala

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17

02/12
03:00

 Birmingham City 2-1 Watford

VĐQG ARGENTINA 2025 – VÒNG PLAY OFF

02/12
03:00

 Barracas Central 0-2 Gimnasia La Plata

02/12
07:30

 Racing Club - Tigre