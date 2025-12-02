|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 14
|
03/12
02:30
|
Bournemouth - Everton
|
K+ACTION
|
Fulham - Manchester City
|
K+SPORT 1
|
03/12
03:15
|
Newcastle - Tottenham
|
K+SPORT 2
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 19
|
03/12
03:00
|
Barcelona - Atletico Madrid
|
SCTV 15
|
COPPA ITALIA 2025/26 – VÒNG 1/8
|
03/12
03:00
|
Juventus - Udinese
|
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 1/8
|
03/12
00:00
|
Hertha Berlin - Kaiserslautern
|
M’gladbach - St. Pauli
|
03/12
03:00
|
Dortmund - Leverkusen
|
RB Leipzig - Magdeburg
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 6
|
03/12
02:45
|
Blackburn - Ipswich
|
VĐQG BRAZIL 2025 – VÒNG 37
|
03/12
05:00
|
Vasco da Gama - Mirassol
|
03/12
07:30
|
Gremio - Fluminense
|
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 14
|
02/12
|
Rayo Vallecano 1-1 Valencia
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 13
|
02/12
|
Bologna 1-3 Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 17
|
02/12
|
Brondby 1-3 Fredericia
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 12
|
02/12
|
Arouca 0-4 Braga
|
VĐQG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – VÒNG 14
|
02/12
|
Samsunspor 1-1 Alanyaspor
|
Fenerbahce 1-1 Galatasaray
|
VĐQG NGA 2025/26 – VÒNG 14
|
01/12
|
Sochi 0-0 Makhachkala
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 17
|
02/12
|
Birmingham City 2-1 Watford
|
VĐQG ARGENTINA 2025 – VÒNG PLAY OFF
|
02/12
|
Barracas Central 0-2 Gimnasia La Plata
|
02/12
|
Racing Club - Tigre