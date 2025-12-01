Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 33

Lịch thi đấu bóng đá Nữ SEA Games 33

Thời gian Trận đấu Bảng Trực tiếp Vòng bảng 04/12 16:00 Singapore Campuchia A 04/12 18:30 Thái Lan Indonesia A 05/12 16:00 Myanmar Philippines B 05/12 18:30 Việt Nam Malaysia B 07/12 16:00 Indonesia Campuchia A 07/12 18:30 Singapore Thái Lan A 08/12 16:00 Malaysia Myanmar B 08/12 18:30 Philippines Việt Nam B 10/12 16:00 Singapore Indonesia A 10/12 16:00 Thái Lan Campuchia A 11/12 16:00 Philippines Malaysia B 11/12 16:00 Việt Nam Myanmar B Bán kết 14/12 16:00 Nhất bảng B Nhì bảng A BK1 14/12 18:30 Nhất bảng A Nhì bảng B BK2 Tranh hạng 3 17/12 15:30 Thua bán kết 1 Thua bán kết 2 HCĐ Chung kết 17/12 19:30 Thắng bán kết 1 Thắng bán kết 2 CK

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khi phải chạm trán Myanmar, Philippines và Malaysia. Myanmar vừa giành ngôi Á quân AFF Cup nữ 2025, cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ. Trong khi đó, Philippines sở hữu lực lượng có nhiều cầu thủ gốc nước ngoài, giàu sức mạnh và kỹ thuật, hứa hẹn tạo nên thách thức lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ở bảng A, chủ nhà Thái Lan được đánh giá dễ thở hơn khi chỉ phải gặp Indonesia, Singapore và Campuchia. Với trình độ vượt trội, đội bóng xứ Chùa vàng gần như nắm chắc tấm vé vào vòng bán kết.

Môn bóng đá nữ tại SEA Games 33 gồm 8 đội, chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện là đương kim vô địch và đặt quyết tâm bảo vệ ngôi hậu trước hàng loạt đối thủ đang trỗi dậy mạnh mẽ.