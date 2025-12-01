Lịch thi đấu của ĐT nữ Việt Nam tại SEA Games 33 

tuyen nu viet nam.jpg

Lịch thi đấu bóng đá Nữ SEA Games 33 

Thời gian

Trận đấu

Bảng

Trực tiếp

Vòng bảng

04/12

16:00

Singapore

  

Campuchia

 A  

04/12

18:30

Thái Lan

  

Indonesia

 A  

05/12

16:00

Myanmar

  

Philippines

 B  

05/12

18:30

Việt Nam

  

Malaysia

 B  

07/12

16:00

Indonesia

  

Campuchia

 A  

07/12

18:30

Singapore

  

Thái Lan

 A  

08/12

16:00

Malaysia

  

Myanmar

 B  

08/12

18:30

Philippines

  

Việt Nam

 B  

10/12

16:00

Singapore

  

Indonesia

 A  

10/12

16:00

Thái Lan

  

Campuchia

 A  

11/12

16:00

Philippines

  

Malaysia

 B  

11/12

16:00

Việt Nam

  

Myanmar

 B  

Bán kết

14/12

16:00

Nhất bảng B

  

Nhì bảng A

BK1

  

14/12

18:30

Nhất bảng A

  

Nhì bảng B

BK2

  

Tranh hạng 3

17/12

15:30

Thua bán kết 1

  

Thua bán kết 2

HCĐ

  

Chung kết

17/12

19:30

Thắng bán kết 1

  

Thắng bán kết 2

CK

  

Tại SEA Games 33, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khi phải chạm trán Myanmar, Philippines và Malaysia. Myanmar vừa giành ngôi Á quân AFF Cup nữ 2025, cho thấy sự tiến bộ mạnh mẽ. Trong khi đó, Philippines sở hữu lực lượng có nhiều cầu thủ gốc nước ngoài, giàu sức mạnh và kỹ thuật, hứa hẹn tạo nên thách thức lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Ở bảng A, chủ nhà Thái Lan được đánh giá dễ thở hơn khi chỉ phải gặp Indonesia, Singapore và Campuchia. Với trình độ vượt trội, đội bóng xứ Chùa vàng gần như nắm chắc tấm vé vào vòng bán kết.

Môn bóng đá nữ tại SEA Games 33 gồm 8 đội, chia thành 2 bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết. Đội tuyển nữ Việt Nam hiện là đương kim vô địch và đặt quyết tâm bảo vệ ngôi hậu trước hàng loạt đối thủ đang trỗi dậy mạnh mẽ.

