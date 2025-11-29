Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 14
(giờ Việt Nam)
Ngày - giờ Trận đấu TRỰC TIẾP
03/12/2025 02:30:00 Bournemouth - Everton
03/12/2025 02:30:00 Fulham - Manchester City
03/12/2025 03:15:00 Newcastle - Tottenham
04/12/2025 02:30:00 Wolves - Nottingham Forest
04/12/2025 02:30:00 Brighton - Aston Villa
04/12/2025 02:30:00 Burnley - Crystal Palace
04/12/2025 02:30:00 Arsenal - Brentford
04/12/2025 03:15:00 Leeds - Chelsea
04/12/2025 03:15:00 Liverpool - Sunderland
05/12/2025 03:00:00 Manchester United - West Ham