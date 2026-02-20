|
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
|
21/02
03:00
|
Bilbao - Elche
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 25
|
21/02
|
Sassuolo - Verona
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 22
|
21/02
|
Mainz - Hamburg SV
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 22
|
21/02
|
Brestois - Marseill
|
ON SPORTS NEWS
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 23
|
21/02
|
Fortuna Sittard - SBV Excelsior
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 20
|
07/02
|
Nordsjaelland - Vejle BK
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
|
21/02
|
Blackburn Rovers - Preston North End
|
|
AFC CHAMPIONS LEAGUE TWO 2025/26 – LƯỢT VỀ VÒNG 1/8
|
18/02
19:15
|
Tampines Rovers 3-1 Công An Hà Nội
|
FPT Play
|
UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – VÒNG PLAY OFF
|
19/02
00:45
|
FK Qarabag 1-6 Newcastle
|
ON FOOTBALL
|
19/02
03:00
|
Bodo Glimt 3-1 Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
Olympiacos 0-2 Leverkusen
|
TV 360
|
Club Brugge 3-3 Atletico Madrid
|
TV 360
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 31
|
19/02
03:00
|
Wolverhampton 2-2 Arsenal
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 16
|
19/02
02:00
|
Levante 0-1 Villarreal
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 24
|
19/02
02:45
|
AC Milan 1-1 Como
|
ON SPORTS +
|
COPA LIBERTADORES 2025/26 – VÒNG LOẠI
|
19/02
05:00
|
O Higgins - Bahia BA
|
19/02
07:30
|
Nacional Potosi - Botafogo
|
Barcelona SC - Argentinos Juniors