LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 27
21/02
22:00
Brentford - Brighton
FPT Play
Aston Villa - Leeds
FPT Play
Chelsea - Burnley
FPT Play
22/02
00:30
West Ham - Bournemouth
FPT Play
22/02
03:00
Manchester City - Newcastle
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25
21/02
20:00
Sociedad - Real Oviedo
SCTV 15
21/02
22:15
Real Betis - Rayo Vallecano
SCTV 15
22/02
00:30
Osasuna - Real Madrid
SCTV 22
22/02
03:00
Atletico Madrid - Espanyol
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 26
21/02
21:00
Juventus - Como
ON FOOTBALL
22/02
00:00
Lecce - Inter Milan
ON FOOTBALL
22/02
02:45
Cagliari - Lazio
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 23
21/02
21:30
VfL Wolfsburg - Augsburg
TV 360
Union Berlin - Leverkusen
TV 360
Bayern Munich - Eintracht Frankfurt
|
TV 360
FC Koln - Hoffenheim
|
TV 360
22/02
00:30
RB Leipzig - Dortmund
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 23
21/02
23:00
Lens - AS Monaco
ON SPORTS NEWS
22/02
01:00
Toulouse - Paris FC
ON SPORTS NEWS
22/02
03:05
PSG - Metz
ON SPORTS NEWS
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23
21/02
03:00
Bilbao 2-1 Elche
SCTV 15
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 25
21/02
Sassuolo 3-0 Verona
ON FOOTBALL
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 22
21/02
Mainz 1-1 Hamburg SV
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 22
21/02
Brestois 2-0 Marseill
ON SPORTS NEWS
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 23
21/02
Fortuna Sittard 2-1 SBV Excelsior
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 20
07/02
Nordsjaelland 3-3 Vejle BK
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32
21/02
Blackburn Rovers 1-0 Preston North End