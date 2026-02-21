LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 27

21/02

22:00

Brentford - Brighton

FPT Play

Aston Villa - Leeds

FPT Play

Chelsea - Burnley

FPT Play

22/02

00:30

West Ham - Bournemouth

FPT Play

22/02

03:00

Manchester City - Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25

21/02

20:00

Sociedad - Real Oviedo

SCTV 15

21/02

22:15

Real Betis - Rayo Vallecano

SCTV 15

22/02

00:30

Osasuna - Real Madrid

SCTV 22

22/02

03:00

Atletico Madrid - Espanyol

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 26

21/02

21:00

Juventus - Como

ON FOOTBALL

22/02

00:00

Lecce - Inter Milan

ON FOOTBALL

22/02

02:45

Cagliari - Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 23

21/02

21:30

VfL Wolfsburg - Augsburg

TV 360

Union Berlin - Leverkusen

TV 360

Bayern Munich - Eintracht Frankfurt

TV 360

FC Koln - Hoffenheim

TV 360

22/02

00:30

RB Leipzig - Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 23

21/02

23:00

Lens - AS Monaco

ON SPORTS NEWS

22/02

01:00

Toulouse - Paris FC

ON SPORTS NEWS

22/02

03:05

PSG - Metz

ON SPORTS NEWS

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 23

21/02  

03:00

Bilbao 2-1 Elche

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 25

21/02  
02:45

Sassuolo 3-0 Verona

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 22

21/02  
02:30

Mainz 1-1 Hamburg SV

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 22

21/02  
02:45

Brestois 2-0 Marseill

ON SPORTS NEWS

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 23

21/02 
 02:00

Fortuna Sittard 2-1 SBV Excelsior

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 20

07/02 
 01:00

Nordsjaelland 3-3 Vejle BK

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 32

21/02  
03:00

Blackburn Rovers 1-0 Preston North End