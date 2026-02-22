LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 27

22/02
21:00

Crystal Palace - Wolverhampton

FPT PLAY

Nottingham - Liverpool

FPT PLAY

Sunderland - Fulham

FPT PLAY

22/02
23:00

Tottenham - Arsenal

FPT PLAY

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 26

22/02
18:30

Genoa - Torino

ON FOOTBALL

22/02
21:00

Atalanta - Napoli

ON FOOTBALL

23/02
00:00

AC Milan - Parma

ON FOOTBALL

23/02
02:45

AS Roma - Cremonese

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25

22/02
20:00

Getafe - Sevilla

SCTV 15

22/02
22:15

Barcelona - Levante

SCTV 15

23/02
00:30

Celta Vigo - Mallorca

SCTV 15

23/02
03:00

Villarreal - Valencia

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 23

22/02
21:30

Freiburg - Monchengladbach

TV360

22/02
23:30

St. Pauli - Werder Bremen

TV360

23/02
01:30

Heidenheim 1846 - VfB Stuttgart

TV360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 23

22/02
21:00

Auxerre - Stade Rennais

ON SPORTS NEWS

22/02
23:15

Nice - Lorient

ON SPORTS

Nantes - Le Havre

ON SPORTS+

Angers - Lille

ON SPORTS NEWS

23/02
02:45

Strasbourg - Lyon

ON SPORTS NEWS

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 27

21/02

22:00

Brentford 0-2 Brighton

FPT Play

Aston Villa 1-1 Leeds

FPT Play

Chelsea 1-1 Burnley

FPT Play

22/02

00:30

West Ham 0-0 Bournemouth

FPT Play

22/02

03:00

Manchester City 2-1 Newcastle

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25

21/02

20:00

Sociedad 3-3 Real Oviedo

SCTV 15

21/02

22:15

Real Betis 1-1 Rayo Vallecano

SCTV 15

22/02

00:30

Osasuna 2-1 Real Madrid

SCTV 22

22/02

03:00

Atletico Madrid 4-2 Espanyol

SCTV 15

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 26

21/02

21:00

Juventus 0-2 Como

ON FOOTBALL

22/02

00:00

Lecce 0-2 Inter Milan

ON FOOTBALL

22/02

02:45

Cagliari 0-0 Lazio

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 23

21/02

21:30

VfL Wolfsburg 2-3 Augsburg

TV 360

Union Berlin 1-0 Leverkusen

TV 360

Bayern Munich 3-2 Eintracht Frankfurt

TV 360

FC Koln 2-2 Hoffenheim

TV 360

22/02

00:30

RB Leipzig 2-2 Dortmund

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 23

21/02

23:00

Lens 2-3 AS Monaco

ON SPORTS NEWS

22/02

01:00

Toulouse 1-1 Paris FC

ON SPORTS NEWS

22/02

03:05

PSG 3-0 Metz

ON SPORTS NEWS