|
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 27
|
22/02
|
Crystal Palace - Wolverhampton
|
FPT PLAY
|
Nottingham - Liverpool
|
FPT PLAY
|
Sunderland - Fulham
|
FPT PLAY
|
22/02
|
Tottenham - Arsenal
|
FPT PLAY
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 26
|
22/02
|
Genoa - Torino
|
ON FOOTBALL
|
22/02
|
Atalanta - Napoli
|
ON FOOTBALL
|
23/02
|
AC Milan - Parma
|
ON FOOTBALL
|
23/02
|
AS Roma - Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25
|
22/02
|
Getafe - Sevilla
|
SCTV 15
|
22/02
|
Barcelona - Levante
|
SCTV 15
|
23/02
|
Celta Vigo - Mallorca
|
SCTV 15
|
23/02
|
Villarreal - Valencia
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 23
|
22/02
|
Freiburg - Monchengladbach
|
TV360
|
22/02
|
St. Pauli - Werder Bremen
|
TV360
|
23/02
|
Heidenheim 1846 - VfB Stuttgart
|
TV360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 23
|
22/02
|
Auxerre - Stade Rennais
|
ON SPORTS NEWS
|
22/02
|
Nice - Lorient
|
ON SPORTS
|
Nantes - Le Havre
|
ON SPORTS+
|
Angers - Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
23/02
|
Strasbourg - Lyon
|
ON SPORTS NEWS
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 27
|
21/02
22:00
|
Brentford 0-2 Brighton
|
FPT Play
|
Aston Villa 1-1 Leeds
|
FPT Play
|
Chelsea 1-1 Burnley
|
FPT Play
|
22/02
00:30
|
West Ham 0-0 Bournemouth
|
FPT Play
|
22/02
03:00
|
Manchester City 2-1 Newcastle
|
FPT Play
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25
|
21/02
20:00
|
Sociedad 3-3 Real Oviedo
|
SCTV 15
|
21/02
22:15
|
Real Betis 1-1 Rayo Vallecano
|
SCTV 15
|
22/02
00:30
|
Osasuna 2-1 Real Madrid
|
SCTV 22
|
22/02
03:00
|
Atletico Madrid 4-2 Espanyol
|
SCTV 15
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 26
|
21/02
21:00
|
Juventus 0-2 Como
|
ON FOOTBALL
|
22/02
00:00
|
Lecce 0-2 Inter Milan
|
ON FOOTBALL
|
22/02
02:45
|
Cagliari 0-0 Lazio
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 23
|
21/02
21:30
|
VfL Wolfsburg 2-3 Augsburg
|
TV 360
|
Union Berlin 1-0 Leverkusen
|
TV 360
|
Bayern Munich 3-2 Eintracht Frankfurt
|
TV 360
|
FC Koln 2-2 Hoffenheim
|
TV 360
|
22/02
00:30
|
RB Leipzig 2-2 Dortmund
|
TV 360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 23
|
21/02
23:00
|
Lens 2-3 AS Monaco
|
ON SPORTS NEWS
|
22/02
01:00
|
Toulouse 1-1 Paris FC
|
ON SPORTS NEWS
|
22/02
03:05
|
PSG 3-0 Metz
|
ON SPORTS NEWS