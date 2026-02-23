🗓️ LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY (23-24/02)

Giải Ngoại hạng Anh - Premier League 2025/26

Giờ Trận đấu Trực tiếp
03:00 Everton vs Man United FPT Play

Giải VĐQG Tây Ban Nha - La Liga 2025/26

Giờ Trận đấu Trực tiếp
03:00 Alaves vs Girona SCTV15

Giải VĐQG Italia - Serie A 2025/26

Giờ Trận đấu Trực tiếp
00:30 Fiorentina vs Pisa ON Football
02:45 Bologna vs Udinese ON Football

Giải VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26

Giờ Trận đấu
03:15 Famalicao vs Casa Pia AC

Giải MLS (Nhà nghề Mỹ)

Giờ Trận đấu
07:00 LA Galaxy vs New York City FC
09:15 Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids

Giải VĐQG Argentina 

Giờ Trận đấu
07:00 Union vs Aldosivi

Giải VĐQG Saudi Arabia

Giờ Trận đấu
02:00 Al Shabab vs Al Riyadh
02:00 Al Qadsiah vs Al Ettifaq
02:00 Damac vs Al Ahli
02:00 Al Fateh vs Al Akhdoud

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 27

22/02
21:00

Crystal Palace 1-0 Wolverhampton

FPT PLAY

Nottingham 0-1 Liverpool

FPT PLAY

Sunderland 1-3 Fulham

FPT PLAY

22/02
23:00

Tottenham 1-4 Arsenal

FPT PLAY

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 26

22/02
18:30

Genoa 3-0 Torino

ON FOOTBALL

22/02
21:00

Atalanta 2-1 Napoli

ON FOOTBALL

23/02
00:00

AC Milan 0-1 Parma

ON FOOTBALL

23/02
02:45

AS Roma 3-0 Cremonese

ON FOOTBALL

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25

22/02
20:00

Getafe 0-1 Sevilla

SCTV 15

22/02
22:15

Barcelona 3-0 Levante

SCTV 15

23/02
00:30

Celta Vigo 2-0 Mallorca

SCTV 15

23/02
03:00

Villarreal 2-1 Valencia

SCTV 15

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 23

22/02
21:30

Freiburg 2-1 Monchengladbach

TV360

22/02
23:30

St. Pauli 2-1 Werder Bremen

TV360

23/02
01:30

Heidenheim 1846 3-3 VfB Stuttgart

TV360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 23

22/02
21:00

Auxerre 0-3 Stade Rennais

ON SPORTS NEWS

22/02
23:15

Nice 3-3 Lorient

ON SPORTS

Nantes 2-0 Le Havre

ON SPORTS+

Angers 0-1 Lille

ON SPORTS NEWS

23/02
02:45

Strasbourg 3-1 Lyon

ON SPORTS NEWS