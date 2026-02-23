🗓️ LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY (23-24/02)
Giải Ngoại hạng Anh - Premier League 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|03:00
|Everton vs Man United
|FPT Play
Giải VĐQG Tây Ban Nha - La Liga 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|03:00
|Alaves vs Girona
|SCTV15
Giải VĐQG Italia - Serie A 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|00:30
|Fiorentina vs Pisa
|ON Football
|02:45
|Bologna vs Udinese
|ON Football
Giải VĐQG Bồ Đào Nha 2025/26
|Giờ
|Trận đấu
|03:15
|Famalicao vs Casa Pia AC
Giải MLS (Nhà nghề Mỹ)
|Giờ
|Trận đấu
|07:00
|LA Galaxy vs New York City FC
|09:15
|Seattle Sounders FC vs Colorado Rapids
Giải VĐQG Argentina
|Giờ
|Trận đấu
|07:00
|Union vs Aldosivi
Giải VĐQG Saudi Arabia
|Giờ
|Trận đấu
|02:00
|Al Shabab vs Al Riyadh
|02:00
|Al Qadsiah vs Al Ettifaq
|02:00
|Damac vs Al Ahli
|02:00
|Al Fateh vs Al Akhdoud
|
LỊCH THI ĐẤU BÓNG ĐÁ HÔM NAY
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 27
|
22/02
|
Crystal Palace 1-0 Wolverhampton
|
FPT PLAY
|
Nottingham 0-1 Liverpool
|
FPT PLAY
|
Sunderland 1-3 Fulham
|
FPT PLAY
|
22/02
|
Tottenham 1-4 Arsenal
|
FPT PLAY
|
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 26
|
22/02
|
Genoa 3-0 Torino
|
ON FOOTBALL
|
22/02
|
Atalanta 2-1 Napoli
|
ON FOOTBALL
|
23/02
|
AC Milan 0-1 Parma
|
ON FOOTBALL
|
23/02
|
AS Roma 3-0 Cremonese
|
ON FOOTBALL
|
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 25
|
22/02
|
Getafe 0-1 Sevilla
|
SCTV 15
|
22/02
|
Barcelona 3-0 Levante
|
SCTV 15
|
23/02
|
Celta Vigo 2-0 Mallorca
|
SCTV 15
|
23/02
|
Villarreal 2-1 Valencia
|
SCTV 15
|
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 23
|
22/02
|
Freiburg 2-1 Monchengladbach
|
TV360
|
22/02
|
St. Pauli 2-1 Werder Bremen
|
TV360
|
23/02
|
Heidenheim 1846 3-3 VfB Stuttgart
|
TV360
|
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 23
|
22/02
|
Auxerre 0-3 Stade Rennais
|
ON SPORTS NEWS
|
22/02
|
Nice 3-3 Lorient
|
ON SPORTS
|
Nantes 2-0 Le Havre
|
ON SPORTS+
|
Angers 0-1 Lille
|
ON SPORTS NEWS
|
23/02
|
Strasbourg 3-1 Lyon
|
ON SPORTS NEWS