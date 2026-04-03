Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 30

04/04  
02:00

Rayo Vallecano 1-0 Elche

SCTV 15

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 28

04/04  
01:45

PSG 3-1 Toulouse

ON SPORTS NEWS

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 28

03/04  
21:30

Gil Vicente 3-0 AVS Futebol SAD

04/04  
00:00

Guimaraes Vitoria 5-0 Tondela

04/04 
 02:30

Sporting Lisbon 4-2 Santa Clara

VĐQG BỈ 2025/26 – PLAY OFF

04/04  
01:45

Royal Antwerp 1-2 Racing Genk

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 40

03/04  
18:30

Middlesbrough 1-2 Millwall

03/04  
21:00

Stoke 2-0 Sheffield Wed

Oxford Utd 1-1 Hull

Sheffield Utd 3-3 Swansea

Leicester 2-2 Preston

Norwich 1-1 Portsmouth

West Brom 2-2 Wrexham

QPR - Watford

Birmingham 0-1 Blackburn

Charlton 1-2 Bristol City

04/04  
02:00

Coventry 3-2 Derby

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 13

04/04  
01:00

Gimnasia Mendoza 3-2 Velez Sarsfield

04/04 
 03:15

Club Atletico Union 2-0 Deportivo Riestra

04/04  
05:30

San Lorenzo - Estudiantes La Plata

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 23

03/04  
15:35

Adelaide Utd 1-1 Auckland

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 27

03/04  
23:00

Al Kholood 2-2 Al Khaleej

03/04  
23:15

Al Ittihad 1-0 Al Hazm

04/04 
 01:00

Al Nassr 5-2 Al Najma

VĐQG AUSTRALIA 2025/26 – VÒNG 23

02/04

15:35

Macarthur 3-2 Newcastle Jets

02/04

17:00

Brisbane Roar 0-0 Sydney FC

HẠNG 2 TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 33

03/04

00:00

Las Palmas 2-0 Granada

03/04

01:00

Castellon 2-0 Almeria

Sociedad B 0-1 Eibar

03/04

02:30

Leganes 1-1 Zaragoza

VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 13

03/04

01:00

Barracas Central 1-2 Sarmiento

03/04

03:30

Tigre 0-2 Ind. Rivadavia

03/04

06:30

Talleres - Boca Juniors

VĐQG BRAZIL 2026 – VÒNG 9

03/04

05:00

Chapecoense 0-4 Atletico Mineiro

Santos 2-0 Remo Belem

03/04

07:30

Bragantino - Flamengo

Palmeiras - Gremio