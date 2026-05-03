Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 21
03/05
Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai
FPT Play, TV360+10
03/05
Thể Công Viettel - Ninh Bình
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35
03/05
Bournemouth - Crystal Palace
FPT PLAY
03/05
Manchester Utd - Liverpool
FPT PLAY
04/05
Aston Villa - Tottenham
FPT PLAY
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34
03/05
Celta Vigo - Elche
ON FOOTBALL
03/05
Getafe - Rayo Vallecano
ON FOOTBALL
03/05
Real Betis - Real Oviedo
ON FOOTBALL
04/05
Espanyol - Real Madrid
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35
03/05
Bologna - Cagliari
03/05
Sassuolo - AC Milan
03/05
Juventus - Verona
04/05
Inter Milan - Parma
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 32
03/05
St. Pauli - Mainz
TV 360
03/05
Monchengladbach - Dortmund
TV 360
04/05
Freiburg - Wolfsburg
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 32
03/05
Lille - Le Havre
ON SPORTS
03/05
Strasbourg - Toulouse
ON SPORTS+
AJ Auxerre - Angers
Paris - Brestois
04/05
Lyon - Rennes
ON SPORTS+
NGÀY - GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 21
02/05
18:00
PVF-CAND 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV
02/05
18:00
Hải Phòng 0-2 Công an Hà Nội
FPT Play, TV360+9, MyTV
02/05
18:00
Becamex TPHCM 1-1 Đông Á Thanh Hóa
FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV
NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35
02/05
|
Brentford 3-0 West Ham
FPT Play
Newcastle 3-1 Brighton
FPT Play
Wolverhampton 1-1 Sunderland
FPT Play
02/05
23:30
Arsenal 3-0 Fulham
FPT Play
VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34
02/05
|
Villarreal 5-1 Levante
ON FOOTBALL
02/05
|
Valencia 0-2 Atletico Madrid
ON FOOTBALL
02/05
|
Alaves 2-4 Athletic Bilbao
ON FOOTBALL
03/05
|
Osasuna 1-2 Barcelona
ON FOOTBALL
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35
02/05
|
Udinese 2-0 Torino
02/05
|
Como 0-0 Napoli
03/05
01:45
Atalanta 0-0 Genoa
VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 32
02/05
|
Hoffenheim 3-3 Stuttgart
TV 360
Bayern Munich 3-3 Heidenheim
TV 360
Werder Bremen 1-3 Augsburg
TV 360
Union Berlin 2-2 FC Koln
TV 360
Eintracht Frankfurt 1-2 Hamburg
TV 360
02/05
|
Leverkusen 4-1 RB Leipzig
TV 360
VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 32
02/05
|
Nantes 3-0 Marseille
ON SPORTS +
02/05
|
PSG 2-2 Lorient
ON SPORTS +
03/05
|
Metz 1-2 AS Monaco
ON SPORTS +
03/05
|
OGC Nice 1-1 RC Lens
ON SPORTS +