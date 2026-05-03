Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 21

03/05
18:00

Sông Lam Nghệ An - Hoàng Anh Gia Lai

FPT Play, TV360+10

03/05
19:15

Thể Công Viettel - Ninh Bình

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35

03/05
20:00

 Bournemouth - Crystal Palace

FPT PLAY

03/05
21:30

 Manchester Utd - Liverpool

FPT PLAY

04/05
01:00

 Aston Villa - Tottenham

FPT PLAY

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34

03/05
19:00

 Celta Vigo - Elche

ON FOOTBALL

03/05
21:15

 Getafe - Rayo Vallecano

ON FOOTBALL

03/05
23:30

 Real Betis - Real Oviedo

ON FOOTBALL

04/05
02:00

 Espanyol - Real Madrid

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35

03/05
17:30

 Bologna - Cagliari

03/05
20:00

 Sassuolo - AC Milan

03/05
23:00

 Juventus - Verona

04/05
01:45

 Inter Milan - Parma

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 32

03/05
20:30

 St. Pauli - Mainz

TV 360

03/05
22:30

 Monchengladbach - Dortmund

TV 360

04/05
00:30

 Freiburg - Wolfsburg

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 32

03/05
20:00

 Lille - Le Havre

ON SPORTS

03/05
22:15

 Strasbourg - Toulouse

ON SPORTS+

AJ Auxerre - Angers

 Paris - Brestois

04/05
01:45

 Lyon - Rennes

ON SPORTS+

NGÀY - GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEAGUE 2025/26 - VÒNG 21

02/05

18:00

PVF-CAND 0-0 Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

FPT Play, VTV7, MyTV, TV360, SCTV

02/05

18:00

Hải Phòng 0-2 Công an Hà Nội

FPT Play, TV360+9, MyTV

02/05

18:00

Becamex TPHCM  1-1 Đông Á Thanh Hóa

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 35

02/05

21:00

Brentford 3-0 West Ham

FPT Play

Newcastle 3-1 Brighton

FPT Play

Wolverhampton 1-1 Sunderland

FPT Play

02/05

23:30

Arsenal 3-0 Fulham

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 34

02/05

19:00

Villarreal 5-1 Levante

ON FOOTBALL

02/05

21:15

Valencia 0-2 Atletico Madrid

ON FOOTBALL

02/05

23:30

Alaves 2-4 Athletic Bilbao

ON FOOTBALL

03/05

02:00

Osasuna 1-2 Barcelona

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 35

02/05

20:00

Udinese 2-0 Torino

02/05

23:00

Como 0-0 Napoli

03/05

01:45

Atalanta 0-0 Genoa

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 32

02/05

20:30

Hoffenheim 3-3 Stuttgart

TV 360

Bayern Munich 3-3 Heidenheim

TV 360

Werder Bremen 1-3 Augsburg

TV 360

Union Berlin 2-2 FC Koln

TV 360

Eintracht Frankfurt 1-2 Hamburg

TV 360

02/05

23:30

Leverkusen 4-1 RB Leipzig

TV 360

VĐQG PHÁP 2025/26 – VÒNG 32

02/05

20:00

Nantes 3-0 Marseille

ON SPORTS +

02/05

22:00

PSG 2-2 Lorient

ON SPORTS +

03/05

00:00

Metz 1-2 AS Monaco

ON SPORTS +

03/05

02:05

OGC Nice 1-1 RC Lens

ON SPORTS +