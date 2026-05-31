Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – CHUNG KẾT

30/05
 23:00

PSG 1-1 Arsenal (pen 4-3)

 TV360, On Football

CONCACAF CHAMPIONS CUP 2026 – CHUNG KẾT

31/05 
07:00

Deportivo Toluca - Tigres UANL

VĐQG NA UY 2026 – VÒNG 11

30/05  
21:00

Molde 2-1 Sandefjord

VĐQG  BRAZIL 2026 –  VÒNG 18

31/05  
02:00

Flamengo RJ 3-0 Coritiba PR

Atl Paranaense 1-0 Mirassol SP

31/05
  03:30

Bahia EC BA 2-1 Botafogo RJ

Gremio Porto Alegrense 1-3 Corinthians SP

31/05  
06:00

Santos SP 3-1 Vitoria BA

VĐQG NHẬT BẢN 2026 – PLAY OFF

30/05  
12:00

Vissel Kobe 5-0 Kashima Antlers

Sanfrecce Hiroshima 2-1 Kawasaki Frontale

Nagoya Grampus 2-2 FC Machida Zelvia

30/05 
 13:00

Cerezo Osaka 2-2 FC Tokyo

30/05  
14:00

Gamba Osaka 1-1 Tokyo Verdy

Avispa Fukuoka 2-2 JEF United Ichihara Chiba

30/05  
15:00

V-Varen Nagasaki 1-0 Mito Hollyhock

30/05  
17:00

Kyoto Sanga 2-6 Kashiwa Reysol

GIAO HỮU CÁC ĐTQG 2026

30/05 
 19:00

Scotland 4-1 Curacao

31/05  
09:00

Mexico - Australia