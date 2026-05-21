VCK U17 World Cup 2026, diễn ra từ 19/11 đến 13/12, tại Qatar. Hiện chủ nhà chưa xác định địa điểm cụ thể. U17 World Cup lần đầu tổ chức vào năm 1985 tại Trung Quốc. Sau 20 kỳ giải, Nigeria dẫn đầu với 5 lần đăng quang năm 1985, 1993, 2007, 2013, 2015. Xếp sau là Brazil (4), Ghana, Mexico (2), Đức, Pháp, Bồ Đào Nha, Nga, Arab Saudi, Thụy Sỹ và Anh (1).

U17 Việt Nam lần đầu giành vé tham dự World Cup - Ảnh: VFF

Lễ bốc thăm VCK U17 World Cup 2026 tại trụ sở FIFA ở Zurich đã xác định hành trình vòng bảng của U17 Việt Nam. Ở lần đầu tiên góp mặt tại sân chơi bóng đá trẻ lớn nhất thế giới, thầy trò HLV Cristiano Roland rơi vào bảng G cùng U17 Bỉ, U17 Mali và U17 New Zealand.

Đây được xem là bảng đấu vừa sức hơn so với nhiều bảng có sự xuất hiện của các “ông lớn” như Brazil, Tây Ban Nha hay Pháp. Tuy nhiên, thử thách dành cho U17 Việt Nam vẫn không hề nhỏ.

U17 Bỉ đại diện cho nền bóng đá châu Âu giàu tính tổ chức, U17 Mali nổi bật với tốc độ, thể lực và chất ngẫu hứng của bóng đá châu Phi, trong khi U17 New Zealand là đội bóng quen thuộc ở các giải trẻ thế giới.

Kết quả bốc thăm chia bảng U17 World Cup 2026 - Ảnh: Asean Football

Với bóng đá trẻ Việt Nam, tấm vé dự U17 World Cup 2026 đã là cột mốc lịch sử. Giờ đây, người hâm mộ chờ đợi các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu tự tin, bản lĩnh và tạo nên dấu ấn đáng nhớ tại bảng G.

VCK U17 World Cup 2026 hứa hẹn là sân khấu của tốc độ, kỹ thuật và những ngôi sao trẻ tương lai của bóng đá thế giới. Người hâm mộ kỳ vọng giải đấu năm nay tiếp tục chứng kiến nhiều bất ngờ, đồng thời mở ra cơ hội để các tài năng trẻ ghi dấu ấn trên hành trình vươn tầm quốc tế.

Chúng tôi sẽ cập nhật lịch thi đấu chi tiết của thầy trò HLV Cristiano Roland ngay sau khi BTC U17 World Cup 2026 xếp xong lịch thi đấu cụ thể.

Highlights U17 Việt Nam 3-2 U17 UAE