Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
NGÀY GIỜ
TRẬN ĐẤU
TRỰC TIẾP
VCK FUSAL CHÂU Á 2026 - VÒNG TỨ KẾT
03/02
13:00
Iran 7-4 Uzbekistan
TV360
03/02
15:00
Thái Lan 2-4 Iraq
TV360
03/02
17:00
Nhật Bản 6-0 Afghanistan
TV360
03/02
19:00
Việt Nam 2-3 Indonesia
VTV2, VTV7, TV360
VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 23
04/02
02:45
Bologna 0-3 AC Milan
ON FOOTBALL
CÚP LIÊN ĐOÀN ANH 2025/26 – BÁN KẾT
04/02
03:00
Arsenal 1-0 Chelsea
CÚP NHÀ VUA TÂY BAN NHA 2025/26 – TỨ KẾT
04/02
03:00
Albacete 1-2 Barcelona
CÚP QG ĐỨC 2025/26 – TỨ KẾT
04/02
02:45
Leverkusen 3-0 St. Pauli
CÚP QG PHÁP 2025/26 – VÒNG 1/8
04/02
02:30
Reims 3-0 Le Mans
04/02
03:10
Marseille 3-0 Rennes
CÚP QG HÀ LAN 2025/26 – TỨ KẾT
04/02
02:00
AZ Alkmaar 2-1 Twente
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – ĐẤU BÙ VÒNG 26
04/02
02:45
Hull 0-0 Watford
Portsmouth - Ipswich
Hoãn
Sheffield Utd 3-1 Oxford Utd
VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 20
03/02
22:40
Damac 0-0 Al Kholood
04/02
00:30
Al Ettifaq 1-0 Al Taawoun
Al Khaleej 0-1 Al Qadsiah
VĐQG ARGENTINA 2026 – VÒNG 3
04/02
05:00
Banfield - Estudiantes Rio
04/02
07:15
Ind. Rivadavia - Sarmiento
Instituto - Lanus
