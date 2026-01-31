Sự trở lại của tiền đạo chủ lực Nguyễn Công Phượng giúp Đồng Nai có thêm nhiều sức mạnh đua vô địch giải hạng Nhất 2025/26.
Đình Bắc cần xuất ngoại để nâng tầm bản thân, giúp bóng đá Việt Nam đi lên. Nhưng thời điểm và làm như thế nào để thành công mới là điều đáng nói lúc này.
HLV Kim Sang Sik có nhiều sự lựa chọn chất lượng cho vị trí thủ môn tuyển Việt Nam ở trận quyết đấu với Malaysia ngày 31/3 tới.
Thành công của U23 Việt Nam thời gian qua đang được chờ đợi mang đến sự hứng khởi mới cho phần còn lại mùa giải LPBank V-League 2025/26.
Xuân Son tỏa sáng với cú đúp, Nam Định đánh bại Lion City 3-0, qua đó giành vé vào bán kết ASEAN Club Championship 2025/26.