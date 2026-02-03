Tuyển futsal Việt Nam làm tất cả để đánh bại chủ nhà Indonesia ở trận tứ kết giải futsal châu Á 2026, lúc 19h ngày 3/2.
Lịch thi đấu vòng tứ kết Futsal châu Á 2026
|Ngày
|Giờ
|Trận đấu
|Trực tiếp
|03/02/2026
|13:00
|Iran vs Uzbekistan
|VTV2, VTV7, TV360
|15:00
|Thái Lan vs Iraq
|VTV2, VTV7, TV360
|17:00
|Nhật Bản vs Afghanistan
|VTV2, VTV7, TV360
|19:00
|Việt Nam vs Indonesia
|VTV2, VTV7, TV360
Trước trận tứ kết gặp Indonesia, HLV Diego Giustozzi bày tỏ sự tôn trọng lớn dành cho đối thủ, đồng thời khẳng định niềm tin vào tinh thần và năng lực của tuyển futsal Việt Nam.
Vòng bảng futsal châu Á khép lại đầy kịch tính, xác định đủ 8 đội vào tứ kết, trong đó cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Indonesia được chờ đợi nhất.
HLV Diego Giustozzi dành nhiều lời khen với tuyển futsal Việt Nam sau trận thua Thái Lan ở lượt cuối vòng bảng giải futsal châu Á 2026.