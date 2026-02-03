Lịch thi đấu vòng tứ kết Futsal châu Á 2026

Ngày Giờ Trận đấu Trực tiếp
03/02/2026 13:00 Iran vs Uzbekistan VTV2, VTV7, TV360
15:00 Thái Lan vs Iraq VTV2, VTV7, TV360
17:00 Nhật Bản vs Afghanistan VTV2, VTV7, TV360
19:00 Việt Nam vs Indonesia VTV2, VTV7, TV360