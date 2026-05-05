Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

VCK U17 CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG

05/05

23:00

U17 Nhật Bản - U17 Qatar

TV360

05/05

23:30

U17 Indonesia - U17 Trung Quốc

TV360

06/05

00:00

U17 Saudi Arabia - U17 Myanmar

TV360

06/05

00:30

U17 Tajikistan - U17 Thái Lan

TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT LƯỢT VỀ

06/05

02:00

Arsenal - Atletico Madrid (1-1)

ON FOOTBALL

CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – BÁN KẾT

06/05

00:30

Besiktas - Konyaspor

VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 5

05/05

23:00

Gnistan Helsinki - Inter Turku

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

06/05

05:00

Rosario Central - Club Libertad

Sporting Cristal - Palmeiras

06/05

07:00

Barcelona SC - Boca Juniors

Universidad Central - Ind. del Valle

06/05

07:30

Always Ready - Lanus

COPA SUDAMERICANA 2026 – VÒNG BẢNG

06/05

05:00

Deportivo Riestra - Gremio

Independiente Petrolero - Caracas

CA Juventud - Atletico Mineiro

06/05

07:30

Academia Puerto - Cienciano

Deportivo Recoleta - Santos

06/05

09:00

Deportivo Cuenca - San Lorenzo

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 28

06/05

01:00

Al Khaleej - Al Hilal

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 12

05/05

12:00

Bucheon - Jeju

Jeonbuk Hyundai - Gwangju

05/05

14:30

Daejeon Citizen - Incheon Utd

Gangwon - Pohang Steelers

Gimcheon Sangmu - Ulsan HD

05/05

17:00

FC Seoul - Anyang

Ngoại hạng Anh - vòng 35

21h00 ngày 4/5: Chelsea 1-3 Nottingham (FPT Play)

02h00 ngày 5/5: Everton 3-3 Man City (FPT Play)

Serie A - vòng 35

23h30 ngày 4/5: Cremonese 1-2 Lazio

01h45 ngày 5/5: AS Roma 4-0 Fiorentina

La Liga - vòng 34

02h00 ngày 5/5: Sevilla 1-0 Sociedad (SCTV15, ON Football)

VĐQG Bồ Đào Nha - vòng 32

02h15 ngày 5/5: Sporting 5-1 Vitoria de Guimaraes

VĐQG Argentina - vòng 9

03h00 ngày 5/5: Gimnasia Mendoza 2-1 Defensa y Justicia

05h15 ngày 5/5: Velez Sarsfield vs Newell's Old Boys

07h30 ngày 5/5: Estudiantes de Rio Cuarto vs Instituto Cordoba

VĐQG Thụy Điển vòng 56

00h00 ngày 5/6: Djurgaarden 6-0 IFK Gothenburg

00h00 ngày 5/5: Halmstads BK 1-3 Brommapojkarna.