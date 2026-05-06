Lịch thi đấu U17 châu Á 2026 hôm nay

06/05

23:00

U17 Australia vs U17 Ấn Độ

TV360

07/05

00:00

U17 Yemen vs U17 Việt Nam

TV360

07/05

00:30

U17 Hàn Quốc vs U17 UAE

TV360

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

ASEAN Club Championship - Shopee Cup 2025/26

06/05

19:00

 Johor Darul Ta'zim vs Buriram United

FPT Play

06/05

20:00

Selangor vs Nam Định

FPT Play

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT LƯỢT VỀ

07/05

02:00

Bayern Munich - PSG

ON FOOTBALL

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 28

07/05

01:00

Al Ahli - Al Fateh

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

07/05

05:00

Cusco - Estudiantes LP

Deportivo La Guaira - Bolivar

07/05

07:30

Ind. Rivadavia - Fluminense

Santa Fe - Corinthians

07/05

09:00

Deportes Tolima - Nacional Montevideo

Univ Catolica - Cruzeiro

VĐQG NHẬT BẢN 2026 – VÒNG 15

06/05

11:00

Shimizu S Pulse - Cerezo Osaka

V Varen Nagasaki - Fagiano Okayama

06/05

12:00

Avispa Fukuoka - Kyoto Sanga

Nagoya - Gamba Osaka

06/05

13:00

S.Hiroshima - Vissel Kobe

FC Tokyo - Chiba

06/05

14:00

Kashima Antlers - Mito Hollyhock

Machida Zelvia - Yokohama Marinos

06/05

15:00

Kawasaki - Tokyo Verdy

06/05

17:00

Kashiwa Reysol - Urawa Reds

VCK U17 CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG

05/05

23:00

U17 Nhật Bản 3-1 U17 Qatar

TV360

05/05

23:30

U17 Indonesia 1-0 U17 Trung Quốc

TV360

06/05

00:00

U17 Saudi Arabia 4-0 U17 Myanmar

TV360

06/05

00:30

U17 Tajikistan 2-0 U17 Thái Lan

TV360

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2025/26 – BÁN KẾT LƯỢT VỀ

06/05

02:00

Arsenal 1-0 Atletico Madrid (1-1)

ON FOOTBALL

CÚP QG THỔ NHĨ KỲ 2025/26 – BÁN KẾT

06/05

00:30

Besiktas 0-1 Konyaspor

VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 5

05/05

23:00

Gnistan Helsinki 2-0 Inter Turku

COPA LIBERTADORES 2026 – VÒNG BẢNG

06/05

05:00

Rosario Central 1-0 Club Libertad

Sporting Cristal 0-2 Palmeiras

06/05

07:00

Barcelona SC - Boca Juniors

Universidad Central - Ind. del Valle

06/05

07:30

Always Ready - Lanus

VĐQG SAUDI ARABIA 2025/26 – VÒNG 28

06/05

01:00

Al Khaleej 1-2 Al Hilal

VĐQG HÀN QUỐC 2026 – VÒNG 12

05/05

12:00

Bucheon 0-1 Jeju

Jeonbuk Hyundai 4-0 Gwangju

05/05

14:30

Daejeon Citizen 0-0 Incheon Utd

Gangwon 1-1 Pohang Steelers

Gimcheon Sangmu 1-2 Ulsan HD

05/05

17:00

FC Seoul 0-0 Anyang