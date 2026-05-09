Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEALGUE 2025/26 - VÒNG 22

08/05  
18:00

Ninh Bình vs Hải Phòng

FPT Play, TV360+10, MyTV

08/05  
18:00

Đông Á Thanh Hóa vs Hà Nội

FPT Play, TV360+9

VCK U17 CHÂU Á 2026 - VÒNG BẢNG

09/05

23:00

U17 Trung Quốc vs U17 Nhật Bản

TV360

10/05

00:00

U17 Qatar vs U17 Indonesia

TV360

10/05

00:00

U17 Thái Lan vs U17 Saudi Arabia

TV360

10/05

00:30

U17 Myanmar vs U17 Tajikistan

TV360

NGOẠI HẠNG ANH 2025/26 – VÒNG 36

09/05

18:30

Liverpool - Chelsea

FPT Play

09/05

21:00

Brighton - Wolverhampton

FPT Play

Fulham - Bournemouth

FPT Play

Sunderland - Manchester Utd

FPT Play

09/05

23:30

Manchester City - Brentford

FPT Play

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 35

09/05

19:00

Elche - Alaves

ON FOOTBALL

09/05

21:15

Sevilla - Espanyol

ON FOOTBALL

09/05

23:30

Atletico Madrid - Celta Vigo

ON FOOTBALL

10/05

02:00

Sociedad - Real Betis

ON FOOTBALL

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 36

09/05

20:00

Cagliari - Udinese

ON SPORTS NEWS

09/05

23:00

Lazio - Inter Milan

ON SPORTS NEWS

10/05

01:45

Lecce - Juventus

ON SPORTS NEWS

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 33

09/05

20:30

Augsburg - M’gladbach

TV 360

Hoffenheim - Werder Bremen

TV 360

RB Leipzig - St. Pauli

TV 360

Stuttgart - Leverkusen

TV 360

09/05

23:30

Wolfsburg - Bayern Munich

TV 360

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026

10/05

00:00

Toronto - Inter Miami

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

V-LEALGUE 2025/26 - VÒNG 22

08/05  
18:00

SHB Đà Nẵng 2-0 Becamex TPHCM

FPT Play, HTV Thể thao, MyTV, TV360, SCTV

VĐQG TÂY BAN NHA 2025/26 – VÒNG 35

09/05  
02:00

Levante 3-2 Osasuna

ON FOOTBALL

VĐQG ĐỨC 2025/26 – VÒNG 33

09/05  
01:30

Dortmund 3-2 Frankfurt

TV 360

VĐQG ITALIA 2025/26 – VÒNG 36

09/05  
01:45

Torino 2-1 Sassuolo

VĐQG PHÁP 2025/26 –VÒNG 33

09/05  
01:45

Lens 1-0 Nantes

ON SPORTS NEWS

VĐQG THỤY ĐIỂN 2026 – VÒNG 7

09/05  
00:00

Elfsborg 2-0 Brommapojkarna

VĐQG PHẦN LAN 2026 – VÒNG 6

08/05  
22:00

 Ilves Tampere 1-0 AC Oulu

09/05  
00:00

KuPS 0-0 Seinajoen JK

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 31

09/05  
00:00

Viborg 0-1 Sonderjyske

VĐQG BỈ 2025/26 – VÒNG 37

09/05  
01:45

Standard Liege 2-1 Oud-Heverlee Leuven

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 –  PLAY OFF

09/05 
 00:00

Hull 0-0 Millwall