|
Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
|
NGÀY GIỜ
|
TRẬN ĐẤU
|
TRỰC TIẾP
|
SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM 2025
|
09/08
18:00
|
Thép Xanh Nam Định - Công An Hà Nội
|
FPT Play
|
GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG
|
09/08
16:30
|
Campuchia - Thái Lan
|
FPT Play
|
09/08
19:30
|
Indonesia - Việt Nam
|
FPT Play, VTV5
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
|
09/08
18:45
|
MU - Fiorentina
|
09/08
21:00
|
Everton - AS Roma
|
Leeds - AC Milan
|
West Ham - Lille
|
09/08
22:00
|
Newcastle - Atl. Madrid
|
09/08
23:00
|
Arsenal - Ath.Bilbao
|
10/08
00:00
|
Marseille - Aston Villa
|
10/08
02:00
|
Palermo - Man City
|
|
GIAO HỮU CÁC CLB 2025
|
09/08
01:00
|
Chelsea 2-0 Leverkusen
|
Monaco 1-2 Inter
|
09/08
01:30
|
Newcastle 2-2 Espanyol
|
VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 1
|
09/08
01:00
|
Sittard 2-2 Go Ahead Eagles
|
VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1
|
09/08
02:15
|
Casa Pia 0-2 Sporting Lisbon
|
VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 4
|
08/08
23:00
|
FC Copenhagen 2-3 AGF Aarhus
|
09/08
01:00
|
Viborg 1-0 Sonderjyske
|
HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 1
|
09/08
02:00
|
Birmingham 1-1 Ipswich
|
VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 4
|
09/08
05:00
|
Tigre - Huracan
|
09/08
07:00
|
Newells Old Boys - Central Cordoba
|
09/08
07:15
|
Lanus - Talleres
|
VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 25
|
08/08
17:30
|
Jeonbuk Hyundai 2-1 Anyang
|
Seoul 2-2 Daegu
|
VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 20
|
08/08
18:35
|
Dalian Zhixing 0-2 Chengdu Rongcheng
|
08/08
19:00
|
Henan 4-1 Shenzhen Xinpengcheng