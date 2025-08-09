Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

TRẬN ĐẤU

TRỰC TIẾP

SIÊU CÚP QUỐC GIA VIỆT NAM 2025

09/08

18:00

Thép Xanh Nam Định - Công An Hà Nội

FPT Play

GIẢI VÔ ĐỊCH BÓNG ĐÁ NỮ ĐÔNG NAM Á 2025 - VÒNG BẢNG

09/08

16:30

Campuchia - Thái Lan

FPT Play

09/08

19:30

Indonesia - Việt Nam 

FPT Play, VTV5

GIAO HỮU CÁC CLB 2025

09/08

18:45

MU - Fiorentina

09/08

21:00

Everton - AS Roma

Leeds - AC Milan

West Ham - Lille

09/08

22:00

Newcastle - Atl. Madrid

09/08

23:00

Arsenal - Ath.Bilbao

10/08

00:00

Marseille - Aston Villa

10/08

02:00

Palermo - Man City

GIAO HỮU CÁC CLB 2025

09/08

01:00

Chelsea 2-0 Leverkusen

Monaco 1-2 Inter

09/08

01:30

Newcastle 2-2 Espanyol

VĐQG HÀ LAN 2025/26 – VÒNG 1

09/08

01:00

Sittard 2-2 Go Ahead Eagles

VĐQG BỒ ĐÀO NHA 2025/26 – VÒNG 1

09/08

02:15

Casa Pia 0-2 Sporting Lisbon

VĐQG ĐAN MẠCH 2025/26 – VÒNG 4

08/08

23:00

FC Copenhagen 2-3 AGF Aarhus

09/08

01:00

Viborg 1-0 Sonderjyske

HẠNG NHẤT ANH 2025/26 – VÒNG 1

09/08

02:00

Birmingham 1-1 Ipswich

VĐQG ARGENTINA 2025/26 – VÒNG 4

09/08

05:00

Tigre - Huracan

09/08

07:00

Newells Old Boys - Central Cordoba

09/08

07:15

Lanus - Talleres

VĐQG HÀN QUỐC 2025 – VÒNG 25

08/08

17:30

Jeonbuk Hyundai 2-1 Anyang

Seoul 2-2 Daegu

VĐQG TRUNG QUỐC 2025 – VÒNG 20

08/08

18:35

Dalian Zhixing 0-2 Chengdu Rongcheng

08/08

19:00

Henan 4-1 Shenzhen Xinpengcheng