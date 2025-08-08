Bảng xếp hạng của bóng chuyền nữ U21 Việt Nam tại giải U21 thế giới 2025 - Bảng A

Sau khi thắng 3-0 trước chủ nhà U21 Indonesia, U21 Việt Nam tiếp tục gây chấn động tại giải U21 thế giới khi quật ngã U21 Serbia 3-1 - đối thủ hạng 9 thế giới, hơn chúng ta 18 bậc.

U21 Việt Nam gây bất ngờ lớn tại giải U21 thế giới - Ảnh: Volleyball World

Ở set 1, các học trò HLV Nguyễn Trọng Linh nhập cuộc đầy tự tin, triển khai lối đánh biến hóa và phối hợp ăn ý giữa phụ công, đối chuyền để thắng 25-21. Set 2, Việt Nam khởi đầu chậm, bị dẫn điểm sớm và thua sát nút 23-25.

Sang set 3, những pha tấn công nhanh ở vị trí số 3 liên tục xuyên phá hàng chắn, giúp chúng ta thắng 25-22. Set 4 là màn bùng nổ với nhiều pha chắn bóng xuất sắc, tận dụng tối đa sai lầm của Serbia.

Thắng 25-23, U21 Việt Nam khép lại trận đấu 3-1, tạo cú sốc lớn nhất giải và khẳng định vị thế mới của bóng chuyền trẻ nước nhà.

