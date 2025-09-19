Lịch thi đấu của tuyển futsal Việt Nam tại vòng loại futsal châu Á 2026

NGÀY GIỜ ĐỘI BÓNG TỶ SỐ ĐỘI BÓNG TRỰC TIẾP 20/9 14:30 Việt Nam Hong Kong (Trung Quốc) 22/9 18:30 Trung Quốc Việt Nam 24/9 14:30 Việt Nam Lebanon

Đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị bước vào hành trình tại bảng E với lịch thi đấu lần lượt gặp Hồng Kông (Trung Quốc), Trung Quốc và Lebanon trên sân Linping Sport Center Gymnasium, Hàng Châu.

Đây được xem là thử thách quan trọng khi các đối thủ đều sở hữu lối chơi khó chịu và nhiều kinh nghiệm. Tuy vậy, nhờ quãng thời gian tập huấn, thi đấu giao hữu chất lượng với các đội mạnh trước thềm giải, thầy trò HLV Diego Giustozzi đang có sự chuẩn bị khá kỹ lưỡng.

Đội hình kết hợp giữa những cựu binh dày dạn kinh nghiệm và lớp cầu thủ trẻ đầy khát khao hứa hẹn tạo nên sức bật mới. Sự hòa quyện này giúp futsal Việt Nam nuôi hy vọng tiến sâu, đồng thời hiện thực hóa tham vọng đặt ra tại giải năm nay.







