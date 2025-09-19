Vòng bảng giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 đã khép lại, danh sách 16 đội tuyển giành quyền đi tiếp vào vòng 1/8 đã được xác định.
Lịch thi đấu vòng 1/8 giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025
|Thời gian
|Ngày
|Trận đấu
|14:30
|20/9
|Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Hà Lan
(27–29, 25–23, 25–16, 25–19)
|19:00
|20/9
|Ba Lan 3-1 Canada
(25–18, 23–25, 25–20, 25–14)
|14:30
|21/9
|Argentina - Italia
|19:00
|21/9
|Bỉ - Phần Lan
|14:30
|22/9
|Bulgaria - Bồ Đào Nha
|19:00
|22/9
|Mỹ - Slovenia
|14:30
|23/9
|Tunisia - CH Czech
|19:00
|23/9
|Serbia - Iran
Tổng thư ký LĐBC Việt Nam (VFV) Lê Trí Trường cho biết BTC SEA Games 33 tại Thái Lan khả năng tiến hành kiểm tra giới tính ở môn bóng chuyền nữ và nhiều môn khác.
Tuyển bóng chuyền nam Philippines đã viết nên trang sử mới tại giải vô địch thế giới 2025 khi đánh bại Ai Cập 3-1 ngay trên sân nhà, mang đến niềm hân hoan tột cùng cho người hâm mộ.
VietNamNet cập nhật liên tục bảng xếp hạng giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025, nhanh, đầy đủ và chính xác.
VietNamNet cung cấp lịch thi đấu giải bóng chuyền nam vô địch thế giới 2025 - FIVB Men’s World Championship đầy đủ và chính xác.