Lịch thi đấu vòng 1/8 giải vô địch bóng chuyền nam thế giới 2025

Thời gian Ngày Trận đấu
14:30 20/9 Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 Hà Lan
(27–29, 25–23, 25–16, 25–19)
19:00 20/9 Ba Lan 3-1 Canada
(25–18, 23–25, 25–20, 25–14)
14:30 21/9 Argentina - Italia
19:00 21/9 Bỉ - Phần Lan
14:30 22/9 Bulgaria - Bồ Đào Nha
19:00 22/9 Mỹ - Slovenia
14:30 23/9 Tunisia - CH Czech
19:00 23/9 Serbia - Iran