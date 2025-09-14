Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26 - Cập nhật sớm và chính xác nhất bảng xếp hạng giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2025/26.
|Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 4
(giờ Việt Nam)
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|TRỰC TIẾP
|20/09/2025 18:30:00
|Liverpool - Everton
|20/09/2025 21:00:00
|West Ham - Crystal Palace
|20/09/2025 21:00:00
|Wolves - Leeds
|20/09/2025 21:00:00
|Brighton - Tottenham
|20/09/2025 21:00:00
|Burnley - Nottingham Forest
|20/09/2025 23:30:00
|Manchester United - Chelsea
|21/09/2025 02:00:00
|Fulham - Brentford
|21/09/2025 20:00:00
|Sunderland - Aston Villa
|21/09/2025 20:00:00
|Bournemouth - Newcastle
|21/09/2025 22:30:00
|Arsenal - Manchester City
