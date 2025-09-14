Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2025/26 - Vòng 4
(giờ Việt Nam)
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU TRỰC TIẾP
20/09/2025 18:30:00 Liverpool - Everton
20/09/2025 21:00:00 West Ham - Crystal Palace
20/09/2025 21:00:00 Wolves - Leeds
20/09/2025 21:00:00 Brighton - Tottenham
20/09/2025 21:00:00 Burnley - Nottingham Forest
20/09/2025 23:30:00 Manchester United - Chelsea
21/09/2025 02:00:00 Fulham - Brentford
21/09/2025 20:00:00 Sunderland - Aston Villa
21/09/2025 20:00:00 Bournemouth - Newcastle
21/09/2025 22:30:00 Arsenal - Manchester City