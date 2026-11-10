Lịch thi đấu U23 Gia Lai VTV Cup 2026 - Cập nhật lịch thi đấu của U19 Việt Nam tại Giải giao hữu quốc tế U23 Gia Lai VTV Cup 2026 đầy đủ và chính xác nhất.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại Gia Lai VTV Cup 2026 Ngày - Giờ Trận đấu Trực tiếp 15h00 10/11 U23 Qatar 0-0 U23 Singapore VTV6, FPT Play 19h00 10/11 U23 Việt Nam U23 Thái Lan VTV6, FPT Play 15h00 12/11 U23 Thái Lan U23 Qatar VTV6, FPT Play 19h00 12/11 U23 Việt Nam U23 Singapore VTV6, FPT Play 15h00 14/11 U23 Thái Lan U23 Singapore VTV6, FPT Play 19h00 14/11 U23 Việt Nam U23 Qatar VTV6, FPT Play

U23 Việt Nam bước vào hành trình chinh phục Gia Lai VTV Cup 2026 bằng cuộc đối đầu đầy duyên nợ với U23 Thái Lan lúc 19h ngày 10/11 trên sân Pleiku. Đây được xem là trận cầu tâm điểm của lượt đấu mở màn.

Trước đó, lúc 15h cùng ngày, U23 Qatar sẽ chạm trán U23 Singapore. Giải đấu quy tụ bốn đội tuyển, thi đấu vòng tròn một lượt để xác định thứ hạng chung cuộc.

Lịch thi đấu U23 quốc tế Gia Lai VTV Cup 2026

Sau trận gặp Thái Lan, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh tiếp tục đối đầu U23 Singapore lúc 19h ngày 12/11, trước khi khép lại giải bằng cuộc so tài với U23 Qatar lúc 19h ngày 14/11.

Gia Lai VTV Cup 2026 là cơ hội quan trọng để U23 Việt Nam thử nghiệm đội hình, đánh giá lực lượng và tích lũy kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

Đáng chú ý, đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 100.000 USD, trong khi đội á quân nhận 40.000 USD và đội xếp thứ ba được thưởng 20.000 USD.

Người hâm mộ có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu tại Gia Lai VTV Cup 2026 trên các nền tảng của FPT Play, kênh VTV6 và ứng dụng VTVGo.