Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 - Cập nhật liên tục lịch thi đấu giải bóng đá Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27 nhanh, đầy đủ và chính xác.
|Lịch thi đấu vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27
|NGÀY - GIỜ
|TRẬN ĐẤU
|KÊNH TRỰC TIẾP
|21/11/2026 19:30:00
|Manchester City - Fulham
|21/11/2026 22:00:00
|Chelsea - Leeds
|21/11/2026 22:00:00
|Coventry - Crystal Palace
|21/11/2026 22:00:00
|Aston Villa - Sunderland
|21/11/2026 22:00:00
|Bournemouth - Nottingham Forest
|21/11/2026 22:00:00
|Tottenham - Ipswich
|22/11/2026 00:30:00
|Newcastle - Arsenal
|22/11/2026 21:00:00
|Hull City - Brighton
|22/11/2026 23:30:00
|Liverpool - Manchester United
|24/11/2026 03:00:00
|Brentford - Everton
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 được cập nhật liên tục hằng tuần, với đầy đủ thông tin về ngày thi đấu, giờ bóng lăn theo giờ Việt Nam và lịch phát sóng trực tiếp.
Người hâm mộ dễ dàng theo dõi lịch thi đấu của MU, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham và các câu lạc bộ khác.
Bên cạnh đó, lịch các trận đại chiến, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng Premier League và những thay đổi về thời gian thi đấu cũng được cập nhật nhanh chóng, chính xác sau mỗi vòng đấu.
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