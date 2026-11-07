Lịch thi đấu vòng 11 Ngoại hạng Anh 2026/27
NGÀY - GIỜ TRẬN ĐẤU KÊNH TRỰC TIẾP
21/11/2026 19:30:00 Manchester City - Fulham
21/11/2026 22:00:00 Chelsea - Leeds
21/11/2026 22:00:00 Coventry - Crystal Palace
21/11/2026 22:00:00 Aston Villa - Sunderland
21/11/2026 22:00:00 Bournemouth - Nottingham Forest
21/11/2026 22:00:00 Tottenham - Ipswich
22/11/2026 00:30:00 Newcastle - Arsenal
22/11/2026 21:00:00 Hull City - Brighton
22/11/2026 23:30:00 Liverpool - Manchester United
24/11/2026 03:00:00 Brentford - Everton

Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh 2026/27 được cập nhật liên tục hằng tuần, với đầy đủ thông tin về ngày thi đấu, giờ bóng lăn theo giờ Việt Nam và lịch phát sóng trực tiếp.

Người hâm mộ dễ dàng theo dõi lịch thi đấu của MU, Man City, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham và các câu lạc bộ khác.

Bên cạnh đó, lịch các trận đại chiến, kết quả bóng đá, bảng xếp hạng Premier League và những thay đổi về thời gian thi đấu cũng được cập nhật nhanh chóng, chính xác sau mỗi vòng đấu.