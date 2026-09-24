Lịch thi đấu bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1

Ngày Giờ (VN) Bảng Trận đấu Trực tiếp 25/09/2026 15:00 Bảng A Bangladesh vs Malaysia 25/09/2026 19:00 Bảng A Indonesia vs Singapore 28/09/2026 15:00 Bảng A Bangladesh vs Singapore 28/09/2026 18:30 Bảng A Indonesia vs Malaysia 01/10/2026 18:30 Bảng A Indonesia vs Bangladesh 01/10/2026 18:30 Bảng A Singapore vs Malaysia

Tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, Bangladesh gặp Malaysia lúc 16h ngày 25/9, trong khi Indonesia chạm trán Singapore lúc 20h cùng ngày.

Lượt trận thứ hai diễn ra ngày 28/9 với hai cặp đấu Singapore vs Bangladesh lúc 16h và Malaysia vs Indonesia lúc 19h30. Đến ngày 1/10, Indonesia gặp Bangladesh lúc 19h30, còn Malaysia đối đầu Singapore cùng giờ.

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