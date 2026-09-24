Lịch thi đấu bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1 

Ngày

Giờ (VN)

Bảng

Trận đấu

Trực tiếp

25/09/2026

15:00

Bảng A

Bangladesh vs Malaysia

25/09/2026

19:00

Bảng A

Indonesia vs Singapore

28/09/2026

15:00

Bảng A

Bangladesh vs Singapore

28/09/2026

18:30

Bảng A

Indonesia vs Malaysia

01/10/2026

18:30

Bảng A

Indonesia vs Bangladesh

01/10/2026

18:30

Bảng A

Singapore vs Malaysia

Tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, Bangladesh gặp Malaysia lúc 16h ngày 25/9, trong khi Indonesia chạm trán Singapore lúc 20h cùng ngày.

Lượt trận thứ hai diễn ra ngày 28/9 với hai cặp đấu Singapore vs Bangladesh lúc 16h và Malaysia vs Indonesia lúc 19h30. Đến ngày 1/10, Indonesia gặp Bangladesh lúc 19h30, còn Malaysia đối đầu Singapore cùng giờ.

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