Lịch thi đấu bảng A FIFA ASEAN Cup 2026 mới nhất - Division 1
|
Ngày
|
Giờ (VN)
|
Bảng
|
Trận đấu
|
Trực tiếp
|
25/09/2026
|
15:00
|
Bảng A
|
Bangladesh vs Malaysia
|
25/09/2026
|
19:00
|
Bảng A
|
Indonesia vs Singapore
|
28/09/2026
|
15:00
|
Bảng A
|
Bangladesh vs Singapore
|
28/09/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Indonesia vs Malaysia
|
01/10/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Indonesia vs Bangladesh
|
01/10/2026
|
18:30
|
Bảng A
|
Singapore vs Malaysia
Tại bảng A FIFA ASEAN Cup 2026, Bangladesh gặp Malaysia lúc 16h ngày 25/9, trong khi Indonesia chạm trán Singapore lúc 20h cùng ngày.
Lượt trận thứ hai diễn ra ngày 28/9 với hai cặp đấu Singapore vs Bangladesh lúc 16h và Malaysia vs Indonesia lúc 19h30. Đến ngày 1/10, Indonesia gặp Bangladesh lúc 19h30, còn Malaysia đối đầu Singapore cùng giờ.
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