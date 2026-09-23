Tuyển Việt Nam đổ bộ tới Indonesia, hứa vô địch FIFA ASEAN Cup
Sau hành trình di chuyển từ Hà Nội, chiều 23/9, tuyển Việt Nam có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 với mục tiêu vô địch.
Ảnh: VFF
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