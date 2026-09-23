Tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia dự FIFA ASEAN Cup
Các thành viên tuyển Việt Nam lên đường sang Indonesia, có 3 ngày chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026 lần đầu được tổ chức.
Ảnh: Phan Ích
Nhận định bóng đá U23 Nhật Bản vs Thái Lan: Sớm có vé tứ kết ASIAD 2026, U23 Nhật Bản đấu U23 Thái Lan để tranh ngôi đầu bảng A.
Lịch thi đấu bóng đá ASIAD 2026: Cập nhật lịch thi đấu môn bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á 20 hôm nay ngày 23/9/2026.
Tuyển Việt Nam ngoài mối lo không có lực lượng tốt nhất cho FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik còn đối mặt với bài toán khó khác.