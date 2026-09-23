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Sau buổi tập duy nhất tại Hà Nội, sáng sớm ngày 23/9, tuyển Việt Nam di chuyển lên sân bay Nội Bài (Hà Nội) để bay sang Indonesia, chuẩn bị bước vào chiến dịch ASEAN Cup 2026.
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Sau chức vô địch ASEAN Cup 2026, Patrik Lê Giang và các đồng đội rất tự tin bước vào giải đấu lần đầu được FIFA tổ chức.
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Cầu thủ Việt kiều Pháp Cao Quang Vinh trở lại tuyển Việt Nam.
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Tại ASEAN Cup 2026, Nguyễn Tài Lộc chưa ghi được nhiều dấu ấn, nhưng anh vẫn là cầu thủ chất lượng nằm trong kế hoạch của HLV Kim Sang Sik.
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Williams Minh Hoàng là một trong những cái tên được giới truyền thông đặc biệt quan tâm ở đợt tập trung này của tuyển Việt Nam. Anh sinh năm 2007, hiện thi đấu cho CA TP.HCM. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam - Anh sở hữu chiều cao 1m90, thi đấu ở vị trí tiền đạo.
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Do phải dậy sớm nên các cầu thủ còn ngái ngủ.
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Đình Bắc có giải ASEAN Cup 2026 rất thành công, và anh đang hướng tới việc cùng tuyển Việt Nam chinh phục sân chơi FIFA ASEAN Cup trên đất Indonesia.
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Chuyến bay của tuyển Việt Nam cất cánh vào lúc 8h40.
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 Thầy trò HLV Kim Sang Sik có trận ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026 gặp Philippines vào ngày 26/9, sau đó lần lượt gặp Thái Lan ngày 29/9 và Pakistan ngày 2/10.

Ảnh: Phan Ích

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