U17 World Cup 2026 sẽ khai màn trong hôm nay 19/11/2026, chủ nhà Qatar xuất trận, những ứng viên vô địch như Argentina và Pháp cùng ra quân
Vòng chung kết U17 World Cup 2026 chính thức khởi tranh hôm nay (19/11) với tám trận đấu thuộc bốn bảng A, B, C và D. U17 Việt Nam chưa ra sân trong ngày mở màn.
Tại bảng A, chủ nhà Qatar chạm trán Panama lúc 22h30, trong khi Ai Cập đối đầu Hy Lạp lúc 23h00.
Bảng B chứng kiến cuộc so tài giữa New Caledonia và Ecuador lúc 20h00, trước khi Hàn Quốc gặp Uganda lúc 20h30.
Ở bảng C, Mozambique đối đầu Đan Mạch lúc 22h00, còn Argentina bắt đầu hành trình chinh phục chức vô địch bằng trận gặp Australia lúc 23h00.
Trong khi đó, bảng D có hai trận đáng chú ý: Pháp gặp Haiti lúc 20h00 và Saudi Arabia chạm trán Uruguay lúc 21h00. Tất cả thời gian thi đấu đều tính theo giờ Việt Nam.
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