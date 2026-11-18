Tiền đạo Lê Trọng Đại Nhân khẳng định U17 Việt Nam đang có sự chuẩn bị tốt, đồng thời bày tỏ quyết tâm cùng các đồng đội thi đấu hết mình trước những đối thủ mạnh tại World Cup 2026.

Lê Trọng Đại Nhân cho biết thể trạng và tinh thần của U17 Việt Nam hiện đều ổn định. Bên cạnh đó, quá trình tập luyện tại UAE vừa qua và hiện tại là Qatar cũng giúp toàn đội thích nghi tốt với điều kiện thời tiết và múi giờ, không còn gặp trở ngại đáng kể.

Đánh giá về hai trận đấu tập gần đây với U17 Fiji và U17 Panama, Đại Nhân cho rằng đây là những đối thủ phù hợp, giúp U17 Việt Nam hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng về thể lực và chiến thuật. Tiền đạo này cũng nhấn mạnh những trận đấu đó mang lại cơ hội cọ xát cần thiết, giúp các cầu thủ làm quen với những đối thủ có ưu thế về thể hình.

Lê Trọng Đại Nhân rất tự tin. Ảnh: VFF

"U17 Việt Nam có hạn chế về thể hình, nhưng bù lại có tư duy chiến thuật và tốc độ. Hai trận đấu tập vừa qua cũng giúp toàn đội thích nghi tốt hơn khi đối đầu với những cầu thủ có thể hình to cao”, Lê Trọng Đại Nhân nhấn mạnh.

Nói về trận ra quân gặp U17 Bỉ ngày 20/11, tiền đạo U17 Việt Nam đánh giá đây là đối thủ rất mạnh, song khẳng định mình cùng các đồng đội có sự chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của ban huấn luyện.

U17 Việt Nam có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho World Cup 2026. Ảnh: VFF

“HLV Cristiano Roland và Ban huấn luyện đã nghiên cứu và chuẩn bị kỹ cho trận gặp U17 Bỉ. Đây là đối thủ rất mạnh, là đương kim Á quân U17 châu Âu và cũng là ứng cử viên cho chức vô địch FIFA U17 World Cup 2026. Tuy vậy, chúng tôi quyết tâm thi đấu hết sức vì màu cờ sắc áo, hy vọng cống hiến cho người hâm mộ một trận đấu hay”, Đại Nhân thể hiện quyết tâm cao.

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam gặp U17 Bỉ trong trận ra quân bảng G vào ngày 20/11, tiếp đó lần lượt đối đầu U17 New Zealand ngày 23/11 và U17 Mali ngày 26/11.